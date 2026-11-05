Consiliul Concurenței a obținut prima victorie în instanță împotriva băncilor în dosarul ROBOR. Cine a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

Curtea de Apel București a respins joi, 5 noiembrie, cererea înaintată de CEC Bank privind suspendarea aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a sancționat cele zece instituții bancare participante la stabilirea indicelui ROBOR. Hotărârea reprezintă prima victorie în instanță obținută de autoritatea de reglementare în seria celor zece litigii deschise de băncile amendate, care încearcă să blocheze executarea unor sancțiuni record în valoare totală de peste 700 de milioane de euro.

Procedura de plată după decizia magistraților

Hotărârea judecătorilor activează mecanismul de încasare a sumelor stabilite prin raportul de investigație, în condițiile în care instanța de judecată nu a acordat clemență instituției financiare de stat.

„Băncile trebuie să achite amenzile în termen de o lună dacă instanțele resping cererile de suspendare a executării deciziei”, declara săptămâna trecută președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, clarificând astfel termenele de plată obligatorii pentru entitățile care pierd faza de suspendare.

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Calendarul dosarelor și situația celorlalte litigii

CEC Bank este a doua instituție de credit care a avut termen stabilit în această procedură judiciară urgentă, însă este prima în cazul căreia instanța a pronunțat o soluție clară. Primul dosar din serie, cel deschis de BRD – Groupe Société Générale, s-a aflat pe rolul instanțelor miercuri și a rămas inițial în pronunțare pentru data de 5 noiembrie, însă judecătorii au decis ulterior amânarea pronunțării pentru un termen viitor. În perioada următoare, magistrații Curții de Apel urmează să analizeze și să se pronunțe pe rând asupra solicitărilor similare formulate de celelalte bănci sancționate.

Sancțiuni de 3,73 miliarde de lei în cazul ROBOR

Investigația de amploare s-a finalizat în luna iunie a acestui an, când Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi cumulate de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro), documentul oficial de sancționare fiind redactat și transmis efectiv băncilor la sfârșitul lunii septembrie. Inspectorii de concurență au stabilit că băncile au încălcat legislația națională și europeană prin coordonarea comportamentului comercial în cadrul procedurii de fixare a indicelui ROBOR, prin schimburi de informații care au alterat formarea liberă a cotațiilor.

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Lista detaliată a amenzilor aplicate pe piața bancară

Sancțiunile financiare au fost individualizate în funcție de gradul de implicare determinat în timpul anchetei. Banca Transilvania înregistrează cea mai mare amendă, de 875,74 milioane de lei, la care se adaugă o sancțiune separată de 85,03 milioane de lei pentru faptele realizate de OTP Bank România, entitate pe care a achiziționat-o.

Lista este completată de Banca Comercială Română (BCR) cu 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank cu 442,49 milioane de lei, UniCredit Bank cu 431,03 milioane de lei, BRD cu 412,47 milioane de lei, ING Bank cu 405,91 milioane de lei, CEC Bank cu 332,98 milioane de lei, Exim Banca Românească cu 96,49 milioane de lei, Libra Internet Bank cu 45,86 milioane de lei și Intesa Sanpaolo cu 28,1 milioane de lei.

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