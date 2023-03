Scenă de ”război” la fileu după finala ruso-ucraineană din circuitul WTA. Tenismenele s-au ignorat reciproc VIDEO

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk a câştigat primul titlu WTA Tour din carieră, după ce a învins-o pe rusoaica Varvara Graceva, scor 6-3, 7-5, în finala turneului Austin 250.

Kostiuk s-a impus după o oră şi 31 de minute.

În urma acestui succes, Kostiuk, în vârstă de 20 de ani, a urcat de pe locul 52 pe locul 40 în clasamentul WTA.

Finala ruso-ucraineană a fost marcată de momente tensionate între cele două jucătoare, care s-au ignorat reciproc la finalul partidei.

Astfel, știind faptul că Marta Kostiuk anunțase încă de la startul războiului că nu se va saluta cu jucătoarele din Rusia și Belarus (așa cum s-a întâmplat cu Azarenka la US Open), Graceva s-a îndreptat către scaunul său fără s-o salute sau s-o felicite într-un fel pe ucraineancă.

La rândul ei, Marta Kostiuk și-a ignorat rivala, inclusiv la festivitatea de premiere. De asemenea, a ținut un discurs emoționant încheiat cu celebrul ”Slava Ucraina”.

