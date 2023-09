Teribilism la înălțime. Tânăr filmat în timp ce făcea tracțiuni pe schela înaltă de 26 de metri montată în centrul Timișoarei VIDEO

Un tânăr a fost filmat când făcea tracțiuni agățat de bara de la ultimul nivel al schelei cu plante din centrul municipiului Timișoara.

Construcția metalică are o înălțime de 26 de metri, iar teribilistul a reușit să urce până la ultimul nivel unde a început să facă mișcările periculoase sub privirile trecătorilor care se aflau sâmbătă seară în Piața Victoriei, scrie opinitatimisoarei.ro.

Pepiniera cu plante a fost instalata la începutul anului in centrul municipiului Timișoara și face parte din programul Capitala Europeana a Culturii. Pe construcția metalică au fost puse ghivece si jardiniere cu plante, pe care vizitatorii sa le poată vedea in diferite stadii de evoluție.

Schela metalica are 26 de metri, iar pe cele 5 etaje sunt 1306 plante. Numărul lor nu are vreo semnificație anume, ci la aceasta suma au ajuns inițiatorii proiectului când au făcut calculele pentru a vedea cate ghivece încap pe platforme.

Din rațiuni de siguranță, in turnul verde din Piața Victoriei nu pot urca mai mult de 50 de oameni în același timp.

Instalația, pentru care Primăria Timișoara a plătit 350.000 de euro, a fost semnata de atelierul de arhitectura Maio din Barcelona, iar proiectul a fost implementat de către Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș. Plantele au fost asigurate de Horticultura si Universitatea de Științele Vieții din Timișoara.

Gradina verticala care se ridica in centrul Timișoarei va rămâne in centru pana in luna decembrie când plantele vor fi vândute celor care doresc sa le ia acasă.

