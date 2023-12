Statele membre ale Uniunii Europene au acceptat acordul dintre Austria, România și Bulgaria privind Schengen Air, iar decizia urmează sa fie publicată în Jurnalul Oficial al UE în această seară sau mâine, conform surselor G4Media.

Austria a confirmat sâmbătă acordul cu România și Bulgaria privind „Schengen Air”, intrarea fără control la frontieră pe calea aerului, transmite Agenția Austriacă de Presă. După cum a confirmat Ministerul de Interne, un text obligatoriu din punct de vedere juridic în acest sens a fost trimis vineri seara președinției spaniole a UE. România anunțase deja acordul cu câteva zile în urmă.

Acordul înseamnă că, pe viitor, călătorii din România și Bulgaria nu vor mai fi nevoiți să zboare spre alte țări ale UE prin terminale internaționale. Pașapoartele vor fi verificate la poartă de către companiile aeriene, cu sprijinul poliției.

În prezent, nu există negocieri privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen fără frontiere și, prin urmare, nici o dată, a mai precizat Ministerul de Interne.

Cele trei condiții ale Austriei pentru acest acord au fost de asemenea prezentate în textul prezentat. Acestea au fost o creștere a desfășurării agenției europene de protecție a frontierelor Frontex în România și Bulgaria, precum și bani de la Comisia Europeană pentru protecția frontierelor externe ale acestor țări, o întărire a controalelor la frontierele terestre și acceptarea de către România și Bulgaria a solicitanților de azil din Austria, în special din Afganistan și Siria, mai notează sursa citată.

Reacția oficialilor UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, sâmbătă seara, decizia Consiliului UE ca România şi Bulgaria să intre în Schengen cu graniţele aeriene şi maritime, pe care o consideră „un pas major înainte”.

„O zi de mare mândrie pentru România şi Bulgaria”, a reacţionat preşedinta Comisiei Europene pe reţeaua X într-un mesaj publicat în română şi bulgară.

Today is a day of great pride for Bulgaria and Romania.

The decision to lift internal air and sea border checks with 🇧🇬🇷🇴 is a major step forward for them and for the Schengen area.

Both have worked hard for it.

They both deserve it.

