O nouă promisiune pentru aderarea completă a României la Schengen: „Anul acesta trebuie să facem dreptate” VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu susține că România va intra în Schengen cu drepturi depline, pe cale terestră, până la sfârșitul anului 2024. „Promisiunea” a fost făcută de Ziua Românilor de Pretutindeni.

Ciolacu a menționat că românii ar putea călători fără vize în Statele Unite ale Americii (SUA), în curând, deși este un „eșec” politic fiecare plecare din țară a unui român care aspiră la un trai mai bun.

„Cu siguranţă, cea mai mare realizare va fi în acest an, când România va adera complet la Spațiul Schengen. Știți foarte bine calvarul pe care trebuie să-l indurați an de an la granița, când vreți să vă întoarceți acasă de sărbători. Eu consider aceasta este o umilință, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliți și să nu primească ce li se cuvine Anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt si să intrăm și cu granițele terestre”, a declarat prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, prezent la un eveniment dedicat românilor din diaspora.

În perioada 25-29 mai ac, în țară și în diaspora sunt mai multe evenimente care marchează Ziua Românilor de Pretutindeni.