Europarlamentarul Victor Negrescu: ”România are astăzi toate şansele să intre în spaţiul Schengen pe cale aeriană”

Europarlamentarul Victor Negrescu afirmă că România are ”toate şansele să intre în spaţiul Schengen pe cale aeriană”, soluţia identificată fiind ”o victorie importantă de etapă”. ”Cerinţele vehiculate de Austria în spaţiul public nu sunt o problemă deşi nu erau necesare în cazul României”, adaugă el.

”România are astăzi toate şansele să intre în spaţiul Schengen pe cale aeriană. După aproape 13 ani de aşteptare, în sfârşit se produce o schimbare pe care mulţi o considerau imposibilă după dezastrul înregistrat acum un an. Prin discuţiile avute de premierul Marcel Ciolacu cu liderii europeni, la care am avut plăcerea să particip, în mod special cu cancelarul social-democrat german Olaf Scholz, dar şi ca urmare a vizitei efectuate recent la Viena, am reuşit să convingem partenerii austrieci că argumentele României sunt solide”, a arătat Victor Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că este convins că România respectă complet standardele Schengen.

”Soluţia identificată reprezintă o victorie importantă de etapă, în care puţini au crezut, dar care iată este pe cale să se realizeze. În curând, sperăm ca toţi românii să călătorească pe calea aeriană ca toţi ceilalţi cetăţeni din spaţiul Schengen. România este pregătită. Cerinţele vehiculate de Austria în spaţiul public nu sunt o problemă deşi nu erau necesare în cazul României. Evident, sperăm să demonstrăm în scurt timp şi că partenerii noştri bulgari, cu care suntem în continuare cuplaţi în acest demers, sunt pregătiţi şi pentru intrarea pe cale terestră. Sunt convins că România are frontierele terestre sigure şi respectă complet standardele Schengen”, a afirmat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, după votul care ar urma să aibă loc curând în parlamentul olandez privind ridicarea veto-ului pentru Bulgaria, urmează următoarele etape de negociere şi finalizare a textului deciziei.

”Doresc să profit de ocazie pentru a le mulţumi tuturor celor care în ultimii ani au sprijinit iniţiativele noastre #RomâniaCereSchengen şi #RomâniiMerităÎnSchengen, realizate împreună cu colegii mei din PES activists Romania şi Partidul Social Democrat, care au crezut în demersurile noastre la Bruxelles şi în capitalele europene, care au susţinut dreptul României şi au sprijinit toate eforturile noastre, inclusiv cu ocazia vizitei de lucru pe care am avut-o la Viena pe 24 noiembrie”, a conchis el.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, sâmbătă seară, că Austria ”şi-a flexibilizat poziţia în ceea ce priveşte spaţiul Schengen şi este de acord cu ridicarea graniţelor aeriene pentru România”. ”Asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară în interiorul Uniunii Europene”, a explicat el.