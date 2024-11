Când ar putea veni aderarea completă la Schengen. Schimbări de poziție și noi probleme

România și Bulgaria au aderat cu granițele aeriene și maritime la spațiul de liberă circulație european, iar o decizie privind accederea completă este încă negociată de liderii politici. Finalul anului ar putea aduce o decizie pozitivă cu privire la aderarea la Schengen terestru, însă decizia ar putea fi întârziată în contextul situației din Bulgaria.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, 7 octombrie, că finalul anului ar putea aduce decizia așteptată de români privind aderarea completă la spațiul Schengen, astfel încât cei care vor dori să își petreacă sărbătorile pascale acasă să nu mai aștepte la granițe.

„Cred că va fi COREPER și pe urmă, pe 13 decembrie, în Consiliul JAI se ia decizia pe baza votului COREPER. Va fi în martie, exact ca la aerian... Ei o să își ia, pentru că sunt niște softuri de implementat, o să își ia acest timp de trei luni. De sărbătorile pascale, mai mult ca sigur, românii o să vină pe Schengen”, a susținut Marcel Ciolacu, potrivit Digi24.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a transmis ulterior că „cea mai bună modalitate de a sprijini aceste discuții”, privind aderarea completă la spațiul de liberă circulație, „este să facem declarații responsabile, fără a avansa termene înainte ca acestea să fie discutate”, criticând astfel afirmațiile șefului Executivului român Marcel Ciolacu.

Momentul-cheie

Potrivit publicației austriece Kleine Zeitung, Executivul de la Viena ar putea renunța la veto-ul asupra aderării României și Bulgariei la Schengen, în cadrul unui summit care urmează să aibă loc pe 22 noiembrie la Budapesta, unde vor fi prezenți miniștri de interne ai Austriei, României și Bulgariei.

Ministrul Gerhard Karner a afirmat că vetoul impus anterior a fost justificat, fiind înregistrate progrese în ceea ce privește securitatea granițelor și controlul migrației de către România și Bulgaria, lucru care este încurajator. În urmă cu numai o lună, ministrul austriac spunea că „suntem pe drumul cel bun, dar nu la capătul drumului”.

Noul comisar european desemnat de Austria, care urmează să preia portofoliul pentru migrație, Magnus Brunner, a surprins recent printr-o poziție diferită de cea de până acum a Executivului de la Viena, arătându-se convins că dialogul dintre România, Bulgaria și Austria „va duce la o aderare deplină a celor două state cât mai curând posibil”. În același timp, a dat asigurări că se va angaja în extinderea spațiului Schengen.

Ce ar putea amâna decizia

Eurodeputatul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a punctat în urma unei întâlniri cu noul comisar desemnat de Austria că, deși am intrat în linie dreaptă în privința aderării complete a României la spațiul Schengen, în prezent sunt trei scenarii de lucru: o decizie până la finalul actualului mandat al Comisiei Europene, 1 decembrie, sau o decizie în Consiliul Justiției Europene care va avea loc în perioada 12-13 decembrie. Decizia ar putea fi însă și amânată „din cauza situației politice din Bulgaria, a presiunii partidelor populiste din anumite state membre sau invocându-se apariția unor evenimente de securitate neprevăzute”.

„Mă bucur că am continuat să punem presiune pentru atingerea acestui obiectiv, chiar și atunci când am fost criticați pentru că am menținut acest subiect sus pe agenda europeană. Jocurile nu sunt închise. La fel ca premierul Marcel Ciolacu, sunt încrezător însă că România va deveni membră a spațiului Schengen pe cale terestră”, a mai transmis Victor Negrescu.

Ultimul scrutin anticipat pentru Parlamentul Bulgariei nu pare să rezolve problemele interne asigurând un nou Guvern stabil. Formarea unei coaliții este îngreunată de negocierile dintre partide. Statul este considerat și vulnerabil în fața Rusiei din cauza crizei politice. Scrutinul din octombrie a fost al șaptelea în numai trei ani și jumătate.

