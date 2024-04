Cu costul finanțărilor, când intrăm în Schengen?

Inainte de a intra marile companii internationale pe piata romaneasca, existau diversi producatori locali, in toate domeniile de activitate. Acum ei sunt diluati, cumparati sau divizati. Putini au reusit sa supravietuiasca, de la an la an. Altii au tras oblonul si s-au reprofilat. Multinationalele, lideri europeni sau mondiali, au pus stapanire pe cele mai multe segmente economice. Fenomenul l-au denumit generic "piata libera" sau "globalizare". Monopolul lor si abundenta importurilor au luat locul competitiei si produselor interne. Se aduce in Romania aproape tot ce misca pe pamant. Este adevarat ca firmele romanesti au voie sa exporte ce produc, dar cu costul banilor din Romania, nu cu credite luate la nivelul dobanzilor din Europa. Ca sa nu mai spun ca unele produse importate sunt subventionate in tarile de provenienta.

Bancile stapanesc banii, peste tot in lume. Ma intreb: de ce un antreprenor sau un cetatean roman nu poate sa ia credite de la o banca din UE, in conditiile in care Romania este in UE? Poate exista cazuri exceptionale, rarisime. Toata lumea din mediul privat, si nu numai!, asteapta ieftinirea banilor. Se pare ca multi nu inteleg cine pierde si cine castiga din aceasta afacere. Sigur pierde orice debitor care ia credit de la o banca din Romania, comparativ cu orice cetatean UE din alt stat dezvoltat, care ia un credit similar. Cine castiga? Desigur, bancile si statul.

Inflatia din Romania, cea mai mare din UE, este un "produs" cauzat de costul banilor oferiti cu "generozitate" de bancile autohtone. Statul incaseaza de pe urma inflatiei mult mai multi bani decat daca ea ar fi redusa/ normala. De unde credeti ca se maresc lefurile bugetarilor permanent? Din taxele si impozitele platite de privati? Nu, ci din imprumuturi peste imprumuturi, la dobanzile cele mai mari din UE. Si, ati ghicit, din inflatie!

Dupa parerea mea, eu, tu - cititorule - si altii ca noi, antreprenori sau cetateni simpli, platim monopolul creditarii exclusiv romanesti, pe teritoriul UE. Vrei bani ieftini? Uita! Europa ti-a oferit sansa sa fii cetatean UE, dar regulile ti le impune ea. Tu ai dreptul doar sa le respecti. Avem pasaport UE, avem dreptul sa calatorim, ceea ce este extraordinar. Dar, din punct de vedere economic, suntem ingraditi, am ramas intr-un "tarc" financiar bine definit de Europa bancara, monopolista. De invidie ca suntem mai eficienti decat ceilalti europeni, liderii tarilor dezvoltate ne tin departe de creditarile normale.

Daca un producator din Belgia, Franta, etc. produce ceea ce produceti voi si amandoi ati putea lua credite la acelasi nivel, din ce tara ati dori, cu garantiile aferente, ar fi corect. In privinta creditarii europene, este o concurenta neloiala oficiala pentru ca nu avem cum sa beneficiem de acelasi nivel de dobanzi din UE. Intre timp, orice firma multinationala cu operatiuni in Romania se poate imprumuta de oriunde, la pretul banilor din tara-mama, la un cost de 2-3 ori mai mic. E corect? Te mai simti acum cetatean european cu drepturi depline in UE? Intreb, nu dau cu parul!

Nu suntem in Schengen dintr-un motiv cat se poate de simplu: nu se doreste! Nu intram pentru ca le-am face concurenta, ar creste exporturile, ar scadea inflatia, ar prospera tara, etc. Pana atunci, traiasca importurile! La fel si cu banii!... Amanarea trecerii la moneda euro la nesfarsit nu mi se pare deloc intamplatoare. Suntem ingraditi financiar, in granite impuse de UE si ingaduite de BNR. Ar fi foarte interesant daca cineva care are acces la date financiare macro ar putea sa calculeze cat se pierde anual pentru ca banii scumpi sunt tinuti scumpi cu buna stiinta. Pentru neaderarea terestra la spatiul de libera circulatie europeana vorbim de cateva miliarde de euro.

Aderarea la Schengen-ul bancar ar da o gura de oxigen proaspat firmelor romanesti. Cu preturile de import, am intrat in UE. Cu preturile la export, suntem la periferia UE. La bani ieftini, nu avem acces in UE! Cand un roman va lua credit la nivelul UE, atunci vom fi europeni.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.