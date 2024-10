Ce șanse mai are România să fie primită în Schengen. Anunț de ultimă oră al premierului Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit sâmbătă, 5 octombrie, despre șansele pe care le mai are România, de a fi acceptată în Spațiul Schengen, în condițiile în care în Austria, alegerile au fost câștigate de o formațiune considerată „eurosceptică".

În opinia candidatului la alegerile prezidențiale, există șanse ca România să primească acceptul până la finalul anului în curs.

„Există comunicare din partea ministrului Afacerilor Interne, a ministrului Afacerilor Externe și continuăm prin familia social-democrată să avem o presiune cât mai mare pe decizia de aderare la Schengen, în acest an. Eu cred că în perioada următoare vom avea vești bune pentru România. E am o comunicare bună cu cancelarul Nehammer", a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu se visează președinte al României

Tot sâmbătă, premierul Ciolacu a vorbit despre „planul" pe care va dori să-l pună în practică, dacă va câștiga funcția de președinte al României.

„(...) Vin cu un plan pentru România, un crez politic, un angajament moral. Părți din plan am expus, am prezentat la Congres, venituri mai mari și putere de cumpărare mai mare, reindustrializarea României, finalizarea autostrăzilor, a întregii infrastructuri, și-n educație și sănătate, vorbim despre demnitatea românilor din Diaspora. Trebuie să ne implicăm mai mult (...) Peste 5 milioane de români au preferat să părăsească România. Am un crez politic, am dorința de a uni", a declarat Ciolacu.

