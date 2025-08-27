Minusul aderării la Schengen despre care nu vorbim suficient. România devine groapa de gunoi a Europei. Octavian Berceanu: „E nevoie de controale reale la intrarea în țară”

Mii de tone de deșeuri textile din Occident intră lunar în România și ajung să fie aruncate în gropile de gunoi de la periferiile orașelor. Problema e alimentată de camioanele care vin pline din Vest și nu mai sunt verificate minuțios, mai ales după aderarea României la Spațiul Schengen.

Doar 15–20% din hainele second-hand intrate în țara noastră sunt revândute, restul sfârșind în gropi de gunoi, pe câmpuri sau în ape.

Rețele organizate colectează mobilier, haine și electrocasnice în cartierele occidentale, le transportă în țară și le vând sau le depozitează, iar firme din străinătate trimit loturi către contrapartide locale sub pretextul reciclării.

Drept răspuns, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de Ministerul Economiei, pregătesc o nouă legislație care urmărește să limiteze acest flux.

Octavian Berceanu: „În contextul Schengen, e mult mai ușor să aduci aceste containere din spațiul european”

Ziare.com a luat legătura cu Octavian Berceanu, inginer silvic și specialist în probleme de mediu, pentru a înțelege care sunt principalele mecanisme prin care hainele second-hand declarate în acte ajung de fapt deșeuri textile abandonate pe câmpuri și ce vulnerabilități din legislația actuală permit acest fenomen.

„Păi, în primul rând, business-ul pleacă foarte mult de la șoferii de tiruri, proprietarii de tiruri, care nu vor să se întoarcă cu mașina goală din Vest. Au găsit această posibilitate de a lua haine din Vest. Inițial afacerea a plecat așa: luau haine din Vest care urmau să fie incinerate, neutralizate, pentru că reprezentau deșeuri și nu haine second-hand. Și faptul că ei reușesc să ducă și să treacă aceste cantități le aduce și o recompensă materială.

Celui care ar trebui să neutralizeze hainele îi revin costuri pe tonă; el preferă oricând să dea jumătate din valoare unui șofer dispus să încarce hainele respective și să plece cu ele oriunde. Hainele, în general, când pleacă din Vest, au documente justificative și figurează în acte ca deșeuri textile. La intrarea în România, documentele sunt falsificate de anumite rețele și astfel trec ca fiind mărfuri second-hand sau mixuri de bunuri care ar mai putea avea o viață prin recondiționare. Când deschizi containerele care vin, găsești amestecuri: textile, dar și deșeuri electrice și electronice, practic o debarasare din centrele de deșeuri din diferite colțuri ale Europei, care ajunge astfel la noi.

Pe filiera românească, o mică parte dintre ele ajung să fie sortate și vândute ca haine second-hand în magazine; o parte sunt vândute la bâlciuri, la marginea localităților; iar restul sunt aruncate sau depozitate ilegal. În contextul Schengen, e mult mai ușor să aduci aceste containere din spațiul european, pentru că nu mai sunt controale vamale între statele Schengen; practic, nu prea are cine să mai controleze la frontieră. Controlul se poate face abia în interiorul țării, la 15–30 km de la intrare, ceea ce, de regulă, nu se întâmplă eficient”, a explicat Octavian Berceanu.

Octavian Berceanu: „Trebuie să punem filtrele chiar la frontieră”

Potrivit specialistului în probleme de mediu, soluțiile pe care autoritățile le au la dispoziție sunt creșterea controalelor la vamă și confiscarea camioanelor prinse cu transporturi ilegale.

„Dacă deșeurile ajung în România și nu sunt prinse imediat, nu mai poți să le trimiți înapoi, pentru că devin deșeuri românești. Chiar dacă dovedești că ele au proveniență externă, procedurile de returnare sunt complicate și rar se întâmplă. Asta este marea provocare: cum faci ca aceste deșeuri să nu mai intre în țară? Trebuie să punem filtrele chiar la frontieră, ideal la puncte vamale interioare, astfel încât containerele să fie verificate imediat ce intră în țară. Dacă le prinzi la 5 km de la intrare, ai șanse să le redirecționezi sau să trimiți responsabilul înapoi; dacă le prinzi mult mai în interior, de multe ori rămân aici și sunt abandonate. Deci e nevoie de controale reale la intrarea în țară și de sancțiuni ferme pentru șoferi și transportatori.

Legislația prevede infracțiuni pentru aruncarea deșeurilor, pentru traficul ilegal de deșeuri, dar nu avem suficiente condamnări istorice. Măsuri eficiente ar fi confiscarea mijlocului de transport, camionul, în caz de transport ilegal. Considerentul ar trebui să fie că dacă te-am prins cu documente false sau fără documente, ți-am confiscat camionul. Asta ar fi foarte dureros pentru cei care fac profit din trafic și ar descuraja practica. Așa e și la lemne, dacă ești prins fără documente, ți se confiscă transportul. La deșeuri trebuie aceeași abordare.

Confiscarea mijlocului de transport este una dintre cele mai eficiente măsuri, iar pentru asta nu ai nevoie de modificări legislative majore. Trebuie aplicată doar legislația penală existentă și dispunerea confiscării. Firmele preferă să-și păstreze camionul în loc să riște să-l piardă, pentru că un camion ajunge și pe la 100.000 de euro”, a mai relatat acesta.

Ce rol joacă grupările de crimă organizată în mafia gunoaielor

Potrivit lui Octavian Berceanu, grupările de crimă organizată din jurul mafiei gunoaielor cuprind de la firme private, până la primării, comisari ai gărzii de mediu și politicieni.

„La noi e foarte ușor, de exemplu, să obții documente pentru piscicultură, să zici că faci un iaz, ceea ce s-a întâmplat în peste o mie de iazuri din țara noastră, apoi să faci iazul, adică să sapi undeva la 8-10 metri în pământ, o suprafață destul de mare, vinzi și astea sunt niște balastiere mascate. Apoi vinzi balastul care revine și toate agregatele minerale care ies din săpătură și acoperi groapa cu deșeuri din import sau deșeuri de la diferiți comercianți, diferite instituții, instituții private. Am văzut că și instituții de stat, cum sunt primăriile, fac același lucru. Bagi aceste deșeuri la grămadă acolo, că vorbim de textile, că vorbim de deșeuri domestice și alte deșeuri, și ai câștigat și din scoaterea, și din vânzarea, și din umplere, și din golirea zonei.

Am depus către Poliția Română mai multe documente și am văzut cum în spatele acestor business-uri cu balastiere se ascund depozitări de deșeuri. Cel mai grav este că am văzut comisarii Gărzii de Mediu, de exemplu, la Dâmbovița, care s-au dus înaintea Poliției, către care depusesem iarăși documente, și îi îndrumau pe cei care făceau parte dintr-o structură mafiotă, cum să facă să elimine probele. Deci există o mafie care cuprinde și zona politicienilor, pentru că pe acei oameni i-am mai văzut apoi pe listele PNL”, a conchis Octavian Berceanu.

