În mai puțin de o lună, Consiliul JAI poate aproba integrarea României și Bulgariei în granițele terestre ale Schengen

Consiliul JAI (Justiție - Afaceri Interne) ar putea aproba, în următoarea sa reuniune, integrarea României și a Bulgariei în granițele terestre ale Spațiului Schengen (Land Schengen).

Conform programului anunțat de Consiliul UE, următoarea reuniune JAI este programată să se desfășoare în perioada 10 - 11 octombrie 2024 în Luxemburg.

Agenția bulgară de presă Novinite anunță că discuțiile din domeniul Afaceri Interne s-ar desfășura în prima dintre cele două zile, adică la 10 octombrie.

La acea dată, comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, împreună cu ministrul de Interne al Ungariei - țara care deține Președinția rotativă a UE - vor propune înlăturarea controalelor la granițele terestre ale României și Bulgariei.

Dacă această propunere ar fi aprobată, ar însemna că România și Bulgaria beneficiază de ridicarea controalelor la toate frontierele lor - întrucât controalele la granițele lor aeriene și maritime au fost deja anulate, la data de 31 martie 2024.

Anunțul despre propunerea pe care o vor înainta comisarul european și ministrul ungar a fost făcut, la Sofia, de Yordanka Chobanova, șefa Reprezentanței Permanente a UE în Bulgaria. Chobanova a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe care s-a desfășurat la data de 24 septembrie 2024, sub titlul "The Cost of Non-membership of Schengen for the Single Market: Impact on Bulgaria and Romania".

Ads