Ursula von der Leyen a anunțat când vrea România în Schengen: ”Este ultimul obstacol”

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat vineri, 22 noiembrie, că locul României și Bulgariei este în Schengen și că mai există un singur obstacol. Șefa Comisiei Europene a zis că apreciază discuțiile de la Budapesta, între miniștrii din Interne din România, Bulgaria și Austria.

„România și Bulgaria aparțin pe deplin spațiului Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol. Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de astăzi, la Budapesta. Urmează decizia oficială Consiliului. Să vedem un Schengen mai puternic în 2025” a transmis, pe Twitter, Ursula von der Leyen, în română, bulgară și engleză.

