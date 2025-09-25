Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:54
113 citiri
Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO
Andrzej Bargiel. Foto: X / @EverestToday

Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunțat joi echipa sa, potrivit Reuters.

Alpinismul polonez în Himalaya a devenit renumit în anii 1980 datorită „războinicilor gheții” precum Jerzy Kukuczka și regretata Wanda Rutkiewicz, care au organizat expediții pilot, în special ascensiuni îndrăznețe în timpul iernii, și au dezvoltat noi trasee.

Bargiel, în vârstă de 37 de ani, a continuat tradiția. În 2018, el a fost prima persoană care a coborât pe schiuri de pe al doilea cel mai înalt munte din lume, K2.

Ascensiunea lui Bargiel până în vârful celui mai înalt pisc din Himalaya, situat la 8.849 metri deasupra nivelului mării, a durat mai mult decât era prevăzut din cauza zăpezii abundente, a precizat echipa sa într-un comunicat.

„Polonezul a petrecut 16 ore într-o urcare epuizantă în zona morții (la o altitudine de peste 8.000 m), fără a folosi oxigen suplimentar”, se arată în comunicat. „A petrecut doar câteva minute pe vârful celui mai înalt munte din lume înainte de a-și pune schiurile și de a începe coborârea istorică, într-o cursă contra asfințitului.”

Un videoclip postat pe contul de X al lui Bargiel îl arată alunecând pe un strat gros de zăpadă în această săptămână, pe fundalul celor mai înalte vârfuri din lume.

Bargiel a fost nevoit să se oprească în tabăra 2, la aproximativ 6.400 m deasupra nivelului mării, din cauza căderii nopții, care a făcut imposibilă navigarea în siguranță, și și-a continuat coborârea la răsăritul soarelui, a declarat echipa sa.

„Cerul este limita? Nu și pentru polonezi! Andrzej Bargiel tocmai a schiat pe Muntele Everest!”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe platforma de socializare X.

S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial
S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial
Meciurile din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor. Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia - Bulgaria şi...
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de 5 ani, a anunțat joi, 25 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia,...
#schi, #everest, #Polonia , #schi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump, presiuni asupra FIFA. SUA nu vrea ca Israel să fie exclusă din fotbalul mondial
  2. Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO
  3. Go Ahead Eagles - FCSB, se joacă ACUM, în Europa League! Primul gol al meciului, după 11 minute LIVE TEXT
  4. Spargere de peste un milion de euro la selecționerul echipei naționale
  5. Șoc la naționala României, înaintea Campionatului Mondial. Selecționerul și-a dat demisia
  6. A jucat la Manchester United, dar n-a avut bani pentru pensia alimentară. Fostul fotbalist riscă închisoarea
  7. S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial
  8. Lovitura primită de FCSB în Olanda înaintea meciului. A fost operat de urgență: ”Nici nu aveam ce face”
  9. Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii: ”Să vină la mine să spună și să plece acasă”
  10. Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!