Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO

Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunțat joi echipa sa, potrivit Reuters.

Alpinismul polonez în Himalaya a devenit renumit în anii 1980 datorită „războinicilor gheții” precum Jerzy Kukuczka și regretata Wanda Rutkiewicz, care au organizat expediții pilot, în special ascensiuni îndrăznețe în timpul iernii, și au dezvoltat noi trasee.

Bargiel, în vârstă de 37 de ani, a continuat tradiția. În 2018, el a fost prima persoană care a coborât pe schiuri de pe al doilea cel mai înalt munte din lume, K2.

Ascensiunea lui Bargiel până în vârful celui mai înalt pisc din Himalaya, situat la 8.849 metri deasupra nivelului mării, a durat mai mult decât era prevăzut din cauza zăpezii abundente, a precizat echipa sa într-un comunicat.

„Polonezul a petrecut 16 ore într-o urcare epuizantă în zona morții (la o altitudine de peste 8.000 m), fără a folosi oxigen suplimentar”, se arată în comunicat. „A petrecut doar câteva minute pe vârful celui mai înalt munte din lume înainte de a-și pune schiurile și de a începe coborârea istorică, într-o cursă contra asfințitului.”

Un videoclip postat pe contul de X al lui Bargiel îl arată alunecând pe un strat gros de zăpadă în această săptămână, pe fundalul celor mai înalte vârfuri din lume.

Bargiel a fost nevoit să se oprească în tabăra 2, la aproximativ 6.400 m deasupra nivelului mării, din cauza căderii nopții, care a făcut imposibilă navigarea în siguranță, și și-a continuat coborârea la răsăritul soarelui, a declarat echipa sa.

Ads

„Cerul este limita? Nu și pentru polonezi! Andrzej Bargiel tocmai a schiat pe Muntele Everest!”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe platforma de socializare X.

Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️🏔️ Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków! 🙌 Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chang Dawa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy 🙏 Serdecznie… pic.twitter.com/udBliwDhZy — Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) September 25, 2025

Ads