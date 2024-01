Schiorul rănit e "tratat" de iubita celebră: sezonul lui e încheiat

Sezonul schiorului norvegian Aleksander Aamodt Kilde este încheiat, sportivul dislocându-şi umărul în urma unei căzături în timpul unei curse de coborâre din Cupa Mondială, sâmbătă, la Wengen, relatează Reuters.

Căzând chiar înainte de finalul traseului din Alpii elveţieni, schiorul în vârstă de 31 de ani s-a izbit de plasa de siguranţă.

Kilde a primit îngrijiri medicale înainte de a fi urcat cu într-un elicopter şi transportat la un spital din Berna.

Medicul echipei Norvegiei de schi alpin, Marc Jacob Strauss, a confirmat duminică pentru postul de televiziune NRK că sportivul va fi indisponibil pentru restul sezonului.

"Aleksander a avut umărul dislocat şi o tăietură la gambă. Nu are nicio fractură, dar este plin de vânătăi", a declarat Strauss. "Sezonul s-a terminat, sezonul de schi s-a terminat. Acum ne propunem ca el să fie pregătit pentru sezonul următor".

Austriacul Marco Schwarz şi francezul Alexis Pinturault au suferit, de asemenea, accidentări care le-au încheiat sezonul în cursele de Cupă Mondială.

Aleksander Aamodt Kilde este îngrijit de iubita lui, nimeni alta decât Mikaela Shiffrin, regina schiului alpin.

I’m here (and being taken care of by the one and only @MikaelaShiffrin ❤️‍🩹)…patched up…thank you so much for all of the messages. I’m grateful for all the words of love and support. This sport can be brutal, but I still love it. 🙏🏻

