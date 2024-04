Mai mulți polițiști au fost împușcați, după un schimb de focuri cu un suspect. "Au instalat lunetişti în dormitoarele noastre. Tirurile au durat aproape 30 de minute" VIDEO

Mai mulţi agenţi de poliţie au fost împuşcaţi în Charlotte, Carolina de Nord, iar un suspect a fost găsit mort într-o locuinţă din care s-a tras în momentul în care forţele de ordine desfăşurau o anchetă, relatează Reuters.

CBS News, care citează surse neidentificate din cadrul forţelor de ordine, afirmă că trei agenţi au fost ucişi şi şase în total au fost împuşcaţi.

Poliţia a spus doar că "mai mulţi" agenţi au fost împuşcaţi, dar nu a confirmat încă dacă există morţi.

Departamentul de poliţie din Charlotte-Mecklenburg a precizat că împuşcăturile au început în nord-estul oraşului Charlotte, în timp ce agenţii unui grup operativ al şerifului federal, format din ofiţeri de la mai multe agenţii, desfăşurau o anchetă.

𝐍𝐄𝐖 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐀𝐆𝐄: Man captures the East Charlotte shootout between police and multiple suspects inside and says, “𝐏𝐫𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐧. 𝐇𝐞 𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐝’𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤,” as one injured officer is carried away.

