Cancelarul german Olaf Scholz a recunoscut că a fost o decizie dificilă eliberarea asasinului rus Vadim Krasikov ca parte a schimbului de deţinuţi cu Rusia.

Olaf Scholz a vorbit cu reporterii pe aeroportul din Köln/Bonn, unde a venit să-i întâmpine pe deţinuţii germani eliberaţi în cadrul celui mai amplu acord de schimb de acest fel încheiat între Rusia şi Occident după Războiul Rece.

"Nu a fost uşor pentru nimeni să ia această decizie de a deporta un criminal condamnat la închisoare pe viaţă după doar câţiva ani de închisoare", a mărturisit Olaf Scholz. El a spus că decizia a fost luată de guvernul său de coaliţie "după o analiză atentă" şi că atât el, cât şi liderul opoziţiei, Friedrich Merz, au fost de acord cu ea.

Acesta, presupus a fi agent al spionajului rus, a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2021 pentru asasinarea unui disident ceceno-georgian, în plină zi, într-un parc din Berlin, în 2019.

El era cel mai "preţios" deţinut rus pe care îl avea Occidentul, iar Moscova îşi dorea foarte mult să-l aducă acasă.

Vadim Krasikov se numără printre ruşii eliberaţi de Occident în schimbul a 15 persoane încarcerate "pe nedrept" în Rusia şi a unui german condamnat la moarte în Belarus, a precizat guvernul german într-un comunicat. Printre persoanele eliberate din Rusia se numără şi reporterul american de la Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Putin is seen hugging the FSB assassin Vadim #Krasikov (in a cap and Adidas jacket), whom he wanted to bring back so much and around whom this entire historic exchange was built. Putin greets the multiple killer like an old comrade pic.twitter.com/XXTJgv4ioo