Prizonierii eliberați de Rusia, așteptați pe aeroport de Biden și Harris. Cine sunt cei care au făcut pate din schimbul istoric de deținuți

Președintele SUA, Joe Biden, și vicepreședinta Kamala Harris, i-au așteptat pe aeroport pe prizonieri eliberați de Rusia în cadrul unui schimb de deținuți între Occident și regimul de la Moscova.

Jurnalistul american Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin american Paul Whelan s-au numărat printre cei 24 de deținuți eliberați ca parte a unui schimb complex de prizonieri între Rusia, SUA și alte națiuni occidentale.

Biden le-a mulțumit aliaților săi despre care a spus că au făcut „cel mai dur apel” pentru eliberarea prizonierilor. El a vorbit și despre importanța acestei zile pentru familiile care au fost despărțite de cei dragi.

Harris, la rândul său, a declarat că eliberarea este o dovadă a „un președinte care înțelege puterea diplomației”.

