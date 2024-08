Sancțiuni privind relatarea știrilor despre schimbul de prizonieri dintre SUA și Rusia. ”Ar fi putut periclita siguranța deținuților”

Bloomberg News a anunțat că luat „măsuri disciplinare” împotriva unor jurnaliști, după ce au publicat „prematur” știrea despre schimbul istoric de prizonieri dintre Rusia și Statele Unite.

Într-un e-mail trimis angajaților Bloomberg, redactorul-șef, John Micklethwait, a scris că unii jurnaliști au fost sancționați disciplinar, însă fără a preciza cine sau în ce constă această sancțiune.

„Joia trecută, am publicat prematur o poveste despre eliberarea jurnalistului Evan Gershkovich și a altor prizonieri, ce ar fi putut pune în pericol schimbul care a dus la eliberarea lor. Chiar dacă articolul nostru, din fericire, nu a avut niciun efect, a fost o încălcare clară a standardelor editoriale”, a scris Micklethwait.

Publicația a argumentat că informațiile apărute ar fi putut pune în pericol siguranța americanilor eliberați, conform The Guardian.

Bloomberg a publicat informația conform căreia reporterul Wall Street Journal Gershkovich și o serie de alți cetățeni americani erau eliberați în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri între Moscova și Washington de după războiul rece, la ora 7:41 ET, în timp ce un avion de la Moscova care îi transporta era încă în drum spre Ankara pentru schimb.

Curând după aceea, un editor Bloomberg a scris pe X: „Este una dintre cele mai mari onoruri ale carierei mele să fi ajutat la apariția acestei știri. Îmi iubesc meseria și colegii mei.”

Casa Albă a cerut ca informația să nu se publice înainte de schimb

Raportul a stârnit indignare din partea altor publicații, inclusiv din partea Wall Street Journal, care ținuse știrile sub embargo până când schimbul a fost finalizat și prizonierii au ieșit în siguranță din custodia Rusiei.

Vineri, New York Magazine a relatat că Bloomberg a încălcat embargoul editorial impus de Casa Albă și a publicat cu câteva ore înainte știrea conform căreia Gershkovich a fost parte a unui schimb de prizonieri, scrie Yahoo News. Oficialii, temându-se că Rusia ar putea anula acordul, au cerut redacțiilor să amâne publicarea informației până când Gershkovich va fi oficial coborât din avion.

Un reporter a fost concediat

Micklethwait a spus că le-a cerut scuze ostaticilor americani care au fost implicați în schimb, printre care probabil Gershkovich, fostul marin Paul Whelan și jurnalistul Alsu Kurmasheva.

Jennifer Jacobs, corespondenta Bloomberg la Casa Albă, a fost concediată, conform New York Post. Un angajat a confirmat pentru The Guardian că marți a fost ultima zi de muncă a lui Jacobs.

„Ca jurnalist, ideea că aș putea pune în pericol siguranța unui coleg este supărătoare într-un mod greu de descris. Sunt extrem de fericită că Evan Gershkovich și restul sunt acasă. În știrea despre eliberarea lui Evans am lucrat cot la cot cu editorii mei pentru a respecta toate standardele jurnalistice. În niciun moment nu am făcut conștient ceva care să fie incompatibil cu decizia administrației sau care să pună pe cineva în pericol. Reporterii nu au ultimul cuvânt în legătură cu publicarea unui articol sau cu titrarea lui. Acest lucru se putea întâmpla oricărui reporter de la știri. De asta există verificări în cadrul procedurilor editoriale. Respect sincer Wall Street Journal și toată munca lor pentru a-și aduce un membru acasă. Sunt mândră să fiu parte din profesia de jurnalist și am o admirație uriașă pentru colegii mei reporteri care fac munca asta importantă”, a scris Jennifer Jacobs pe platforma X.

