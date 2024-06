Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) a publicat imagini emoționante cu sosirea pe teritoriul țării a 75 de prizonieri de război închiși până acum în Rusia. Unii dintre ei au petrecut chiar doi ani departe de țară. Printre prizonierii eliberați s-au numărat și patru femei civile.

În urma unui schimb de prizonieri, 75 de soldați și civili ucraineni au revenit acasă. Mariana Checheliuk, o tânără polițistă de 22 de ani din Mariupol, capturată de forțele rusești în mai 2022, a ajuns cu bine în Ucraina.

Acesta este al doilea schimb de prizonieri din acest an, precedentul având loc în luna februarie. Prizonierii eliberați includ 37 de soldați, 13 membri ai marinei și 21 de membri ai gărzilor naționale, scrie Kyiv Post.

Unii dintre prizonieri, ajunși înapoi în patrie, au căzut în genunchi și au sărutat pământul.

Mariana Checheliuk, tânăra polițistă a putut vorbi la telefon cu rudele după doi ani de captivitate și a izbucnit în lacrimi. Alături de ea au revenit acasă alți nouă luptători care au fost capturați în timp ce apărau orașul Marioupol de asediu.

⚡️Today, during the exchange of prisoners of war, the investigator from Mariupol, Mariana Checheliuk, was returned to Ukraine, – the Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War.

