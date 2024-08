Un schimb major de prizonieri, între Rusia și SUA, ar fi programat să aibă loc joi, 1 august, și, conform presei americane, ar putea fi cel mai mare de după Războiul Rece și cel mai probabil îi va include și pe jurnalistul Evan Gershkovich și pe fostul pușcaș marin Paul Whelan.

Presa din Statele Unite relatează că schimbul de prizonieri este în desfășurare, "într-o locație din afara Rusiei". Având în vedere caracterul sensibil al schimbului, oficialii care au discutat cu Bloomberg și Wall Street Journal nu au oferit detalii suplimentare despre numărul total al celor ce urmează să fie eliberați. Cu toate acestea, presa americană transmite că va fi cel mai mare schimb de prizonieri între SUA și Rusia de după Războiul Rece, relateaz[ biziday.ro.

Currently #1 on Flightradar24, this Russian Special Flight Squadron AN148 leaving Kaliningrad. Some reports indicate this aircraft is involved in a prisoner exchange between Russia and the West. https://t.co/nYxnuVhvqC pic.twitter.com/UoE35CzGZ2