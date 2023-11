Un milionar susține că și-a întinerit tatăl prin injecții cu ”super sângele” său: ”A îmbătrânit ca un bărbat de 46 de ani”

Antreprenorul de tehnologie Bryan Johnson susține că a încetinit rata de îmbătrânire a tatălui său cu 25 de ani, făcându-i transfuzii cu „super-sângele” său. Anterior, controversatul om de afaceri a făcut chiar el transfuzii cu sângele fiului său în vârstă de 17 ani.

„Super-sângele meu a redus vârsta tatălui meu cu 25 de ani”, a spus Johnson miercuri într-o postare pe Twitter.

Multimilionarul, care este cunoscut pentru tratamentele sale controversate anti-îmbătrânire, a spus că tatălui său i s-a injectat un litru de plasmă, partea lichidă a sângelui, conform Business Insider.

”De atunci tatăl său în vârstă de 70 de ani, care îmbătrânise la ritmul unui bărbat de 71 de ani înainte de injectare, a îmbătrânit ca un bărbat de 46 de ani” susține omul de afaceri.

„Sunt băiatul de sânge al tatălui meu”, a spus Johnson la X.

My super blood reduced my Dad’s age by 25 years

My father's (70 yo) speed of aging slowed by the equivalent of 25 years after receiving 1 liter of my plasma, and has remained at that level even six months after the therapy. What does that mean?

The older we get, the faster we… pic.twitter.com/s4mBMDSP8Z