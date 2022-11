Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. Kievul a primit apărători ai Mariupolului și de pe Insula Șerpilor

Rusia şi Ucraina au făcut, joi, un schimb de câte 50 de prizonieri de război, au declarat oficialii de la Kiev şi Moscova, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că Ucraina a eliberat 50 de soldaţi ruşi care au fost luaţi prizonieri.

”La 24 noiembrie, în urma procesului de negocieri, 50 de militari ruşi au fost restituiţi de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev, care se aflau în pericol de moarte în captivitate”, a menţionat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, potrivit CNN.

Soldaţii vor fi duşi la Moscova pentru tratament şi li se va acorda ”asistenţa medicală şi psihologică necesară”, a adăugat Moscova.

Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, a declarat pe contul de Telegram că Ucraina a primit 48 de soldaţi şi doi ofiţeri, printre ei infanterişti, grăniceri şi membri ai forţelor terestre.

”Am reuşit să aducem înapoi 19 apărători ai Mariupolului... precum şi 15 prizonieri (de război) de la centrala nucleară Cernobîl şi şapte de pe Insula Şerpilor”, a spus Iermak.

Ukraine confirmed the exchange of prisoners

