Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a făcut miercuri, 12 aprilie, noi precizări după ce mai multe personalități au cerut ca Paștele ortodox să fie sărbătorit la aceeași dată cu cel catolic.

Bănescu a subliniat că invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar ”eronat și depășit” este ”compromițătoare intelectual, teologic și moral”.

Deși nu a fost numit direct, noua postare de pe Facebook a purtătorulului de cuvânt al B.O.R. pare a fi un răspuns pentru Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, care s-a opus inițiativei.

”Invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral. Calendarul nu este o emisie a Revelației dumnezeiești, ci exclusiv expresia unor imperfecte calcule astronomice omenești. Ca urmare, orice calendar trebuie ajustat și adecvat în timp. Reținerea și zbaterea unora care sacralizează calendarul, confundându-l grosolan cu un adevăr de credință, oameni care arată aparent compătimitor cu degetul (gest reprobabil mereu) spre faptul că doar ortodocșii primesc Sfânta Lumină, invocând în mod inept ideea că, dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic, Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde, ca și cum minunea lui Dumnezeu e condiționată de calendar și nu de credință, trădează inclusiv o perfidă gelozie și jenantă zgârcenie confesională: dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității cu care ne place să facem paradă”, a scris Vasile Bănescu, precizând că speră să fie o ultimă notație despre calendar.

Ads

Printre cei care susțin această propunere se află universitarul clujean Adrian Papahagi, fostul ministru de Externe Teodor Baconski, Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, și PS Ignatie, episcopul Hușilor.

Arhiepiscopul Tomisului a respins însă categoric ideea calculării datei Învierii Domnului după calendarul gregorian.

”Adevărat este că noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, că așa a hotărât Sinodul de la 1923, de la Constantinopol, când s-a îndreptat calendarul în parte de Răsărit. În parte de Apus s-a îndreptat calendarul în secolul al XVII-lea. Dar, acolo este Paștele adevărat unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții Sfântă Lumină? N-au. Toți se adună la lumina ortodocsilor și strigă Adevărata Lumină a ortodocsilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la ortodocsi. Sunt posturi mari, aspre, metanii, rânduieli de slujbă mai lungi. Totul este simbolic, au lumină materială. Lumina care coboară la noi e realitate nu e simbol. Nu vreau să-i judec că nu e treaba mea, nu îi compătimesc”, a declarat recent ÎPS Teodosie.