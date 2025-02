Nicușor Dan nu vrea schimbarea Guvernului. „Trebuie să vedem oameni competenți numiți”. Cum vede candidatul scenariile discutate în contextul moțiunii de cenzură

Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a spus miercuri, 12 februarie, că înclină spre ideea că schimbarea Guvernului acum nu este oportună, dar că trebuie să existe schimbări. Candidatul pentru cea mai înaltă funcție în stat a discutat mai multe variante de schimbare a Executivului și a subliniat că partidele parlamentare nu au demonstrat că au înțeles rezultatul votului din primul tur al alegerilor prezidențiale din toamna trecută.

Într-un interviu acordat Digi 24, Dan a spus că orice calcul electoral trebuie făcut pentru a reduce momentele de instabilitate.

„Eu mi-aş fi dorit de la început ca cele patru partide pro-occidentale să formeze într-o coaliţie. Asta ar fi presupus nişte negocieri serioase din toate părţile. Ce am înţeles că s-a întâmplat a fost că nu a existat o aşa mare dorinţă de a avea toate cele patru partide pro-occidentale în coaliţia guvernamentală. Din mai multe părţi, nu vreau să fiu nepoliticos. Acum, evident că e o soluţie, dar în opinia mea ea trebuie negociată bine înainte (..) astfel încât momentele de instabilitate să fie cât mai puţine. Şi aici, observaţia mea este că, dacă în 24 noiembrie şi toate zilele care au urmat, partidele politice au spus toate, am înţeles lecţia pe care ne-au dat-o alegătorii, politica va fi altfel de acum înainte, eu nu am văzut aceste mari schimbări”, a spus edilul.

Unul dintre semnele edificatoare, în opinia politicianului, este faptul că decidenții „au ignorat referendumul pentru București”.

Întrebat dacă este momentul acum să fie schimbat guvernul, Nicuşor Dan a răspuns: „În opinia mea, personal, mai degrabă nu, însă ce este de schimbat este modul în care funcţionează guvernul, pentru că nu am văzut mari schimbări. Trebuie să vedem nişte oameni competenţi numiţi, asta este una din schimbările pe care eu cred că oamenii le aşteaptă în diverse funcţii în care partidele pot să numească oameni. Să vedem o schimbare, măcar un început de schimbare în funcţionarea instituţiilor statului”.

El a precizat că „ceea ce se vede din ochii românilor este că au rămas aceleaşi mecanisme de putere, aceleaşi influenţe şi toată lumea crede că lucrurile vor rămâne aşa cum au fost, ceea ce e un calcul greşit”.

Despre moţiunea de cenzură anunţată de Opoziţie, Nicuşor Dan a spus că este o dinamică a celor patru partide de pro-occidentale din Parlament pe care el nu o cunoaşte, are informaţii absolut parţiale despre asta. „În orice caz, pentru România, dacă lucrul ăsta se întâmplă, trebuie ca în momentul în care eventualul nou guvern se instalează, totul să fie negociat: politici, numiri de oameni, astfel încât o eventuală perioadă de instabilitate să fie cât mai scurtă”, a arătat Nicuşor Dan.

Despre o guvernare fără Marcel Ciolacu, Nicuşor Dan a spus că este o decizie pe care să o ia partidele din coaliţie şi în special PSD-ul, pentru că PSD, că ne place sau nu, are cele mai multe voturi dintre cele patru partide pro-occidentale şi cel puţin la momentul ăsta, Marcelo Ciolacu este preşedintele partidului. „Dacă vrei să ai o negociere care să includă PSD-ul şi cu numerele actuale este obligatoriu, atunci trebuie să ţii cont de părerea partidului”, a completat Nicuşor Dan.

