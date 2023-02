Cazul de coșmar al unei românce care și-a dat demisia pentru un loc de muncă mai bun: "Poziția mea s-a desființat și nu mai încep luni"

39% dintre angajații români își caută un al doilea loc de muncă pentru a face față cheltuielilor, iar o cincime se gândesc să demisioneze pentru a găsi un loc de muncă mai bine plătit, potrivit unui studiu recent publicat în luna ianuarie.

Nu toți românii care își găsesc un serviciu cu un salariu mai bun au parte de experiențe plăcute.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online. Aceasta a aflat după ce și-a dat demisia că poziția pentru care a aplicat a fost desființată, după cum a scris în mediul online.

"Am o situație neplăcută cu angajatorul meu.

La începutul lunii ianuarie după o serie de interviuri am primit o ofertă foarte faină să îmi schimb job-ul. Am analizat, am acceptat, și la două zile mi-am depus demisia la job-ul unde eram. Am trecut prin tot procesul de onboarding și mi-am terminat preavizul marți. Luni am fost contactată și am stabilit că azi voi semna contractul la noul loc de muncă.

Azi dimineață, la 10:00 am semnat contractul cu toate acordurile WFH, GDPR, etc, și la ora 13:00 primesc mesaj de la persoana care urma să îmi fie șef și îmi spune că poziția mea s-a desființat și nu mai încep luni munca.

Întrebarea mea: este legal să se întâmplă așa ceva fără să mi se ofere un fel de compensare?

Am întrebat-o dacă mă încadrez în statutul de concediere și mi-a spus că nu, că este o situație excepțională.

Ce pot să fac mai departe?", a scris aceasta pe Reddit.

"Nu este un dream job, dar era ceva mai bine plătit decât ceea ce primeam și deja aveam experiența necesară. Eu am semnat contractul la ora 10:00 și totul era ok. Team-leaderul care mi-a dat vestea pe la 13:00 mi-a zis că a avut meeting de dimineață de la 08:00 și știa că s-a defiintat poziția.

Mi se pare bătaie de joc.

Oare să fi așteptat atât de mult să îmi spună, să fie sigur că, contractul este semnat și sunt în perioada de proba?

În contract scrie ca ziua de incepere este luni si perioada de probă 90 de zile. Eu practic nici nu am apucat sa lucrez pentru ei.

Sunt medic stomatolog, dar în lipsa locurilor de muncă pe domeniu, temporar lucrez în IT", a adăugat aceasta în comentarii.

"Din păcate nu prea ai ce să faci"

În comentarii, cei mai mulți sunt de părere că nu are cum să rezolve, fiind vorba de o perioadă de probă de 3 luni.

"Dacă ai în contract perioada de probă (de obicei e 3 luni de zile), aia e, nu ai ce face. În perioada de probă te poate da afară oricând fără preaviz, dar totodată și tu poți pleca oricând vrei. Nasol de tine."

"Nu cred că există contracte individuale fără perioadă de probă."

"În primul rând trebuie să te asiguri că acel post s-a desființat cu adevărat. Pentru că ei, o perioadă de timp, nu mai pot reînfința acel post. Nu semna nimic până ce nu consulți un avocat."

"Din păcate nu prea ai ce să faci. Și dacă faci scandal și îi ameninți cu avocat (deși nu cred că funcționează), ei pot să renunțe la tine în perioada de probă fără niciun fel de justificare."

"În perioada de probă oricare dintre părți poate înceta unilateral contractul și usually singura obligație e să-ți comunice în scris, ceea ce probabil vei primi zilele viitoare."

"Fă plângere oricum la ITM"

"Fă plângere oricum la ITM, cum au zis și alții pe thread, nu cred că vei exista în evidența lor, comunicarea contractelor către itm se face în max o zi de la semnare și sincer nu cred că l-au transmis, dar tot merită un control pentru toată situația creată."

"Nu înțeleg cum leadul tău a știut cu 2h înainte să semnezi contractul și n-a zis ceva despre asta nush, ceva mi se pare dubios tare la toată povestea."

"Asta chiar e aiurea! Eu am semnat înainte să se termine perioada de preaviz. Am semnat că încep fix a doua zi după preaviz. Altfel nu riscam."

"Eu nu aveam cum să încep a doua zi, pentru că firma avea politica că new-joinerii să înceapă de luni. Și cum eu am terminat marți, nu mă deranjau 3 zile libere. Ba din contra mă gândeam că mă mai odihnesc și eu", a precizat autoarea postării.

"Explici situația la vechiul job, posibil să te primească înapoi. E puțin jenantă situația, dar asta e. Legal nu ai ce să le faci celor care te-au dus cu zăhărelul, că cel mai probabil eșți în perioada de probă și au voie să termine colaborarea cu tine fără repercusiuni legale."

"Eventual poți să profiți de situație și să îți negociezi mai bine vechiul contract. De vreme ce ai plecat de la ei, ai avut și ceva nemulțumiri. Poți eventual să le adresezi, poate schimbi proiectul dacă te-ai săturat, sau îți ridici puțin salariul dacă erai nemulțumit doar d.p.d.v. financiar. Tupeu! Nu ai ce pierde, dar ai mult de câștigat."

"Am pățit aceeași chestie"

"Nasoală situație, dar e legal. Chiar dacă lucrai de o oră acolo, o zi sau o săptămână, ești în perioada de probă, conform contractului semnat: tu și angajatorul aveți dreptul de a termină contractul unilateral în orice moment, fără motivare și fără repercursiuni. Caută alt job."

"Mie mi se pare super dubioasă distanța scurtă între semnarea contractului și “desființarea” postului. Sunt 3 ore."

"Am pățit aceeași chestie aproape.

Am făcut medicina muncii și trebuia să merg să semnez contractul. Înainte să-mi comand taxi să merg la firmă, am primit telefon de la HR că nu mă mai pot angaja, postul meu nu va mai exista și că nu au ce face. Voiau să-mi dea 1000 lei pentru neplăcerea asta până se elibera postul, 3 luni mai târziu. Cu scandal tip "Karen" și niște HR-iste de treaba, m-au anagajat până la urmă.

Never work for chinese people.

Nu prea te ajută povestea mea și nici eu în general. Mult bafta, vorbește cu ITM și un avocat pentru o perspectivă mai bună!

E nemernicie, dar e legal, orice hărtii și oricum le-ai semna. Că semnezi precontract, că nu-știu-ce, nu contează."

"În momentul în care ți-a început deja contractul de muncă (și la tine deja era început de câteva ore), eșți în perioada de probă și în perioada de probă de 3 luni poți zbura oricând de la o zi la alta."

"Poți să-i pui pe ei să semneze orice, și chiar dacă nu ar veni după aia să îți zică așa pe față că ți s-a desființat postul la 3 ore după ce ai început, tot ar putea să vină peste o săptămână să-ți zică că nu te potriveșți cu job-ul, că nu te-ai mișcat destul de repede, că ai picat perioada de probă și salut."

"Deci dacă vor să fie nemernici sau iresponsabili, au timp 3 luni să tot fie, și pot să-ți bage absolut orice pretext, dacă nu la 3 ore după ce ai început, atunci la 3 zile după ce ai început, nu face diferența."

"Plus că nu știu dacă ați observat, fișele postului sunt de obicei atât de generic scrise și atâtea includ, de mai că nu îți intra în post (tu ca programator IT, să zicem) și să mături curtea. Deci are de unde alege ca să zică că nu te-ai potrivit și de aia te-a dat afară. Eu ca programator aveam în fișa postului literally orice ține de IT."