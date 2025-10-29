Cum ne afectează schimbarea fusului orar și ce simptomele ar putea să apară în această perioadă de adaptare

Cei mai mulţi dintre noi o simţim fără să vrem. Ne trezim mai greu, suntem mai nervoşi, parcă nu mai avem chef de nimic. O oră în plus sau în minus pare un detaliu nesemnificativ, dar corpul nu o percepe aşa. Schimbarea fusului orar e un şoc mic, dar real.

Cristian Grigore, psiholog la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, a explicat că schimbarea orei nu este un duşman, ci un test. Un mic exerciţiu de rezilienţă pe care fiecare îl trece în felul său. Nu provoacă depresie, nu rupe echilibrul, ci doar ne arată cât de fragil e ritmul pe care îl impune viaţa modernă.

"Scopul nostru nu este să evităm stresul, ci să învăţăm cum să-l gestionăm. Schimbarea fusului orar este o oportunitate. Ne obligă să ne observăm mai bine, să ne adaptăm şi, uneori, să ne regăsim echilibrul", susţine Cristian Grigore.

Potrivit acestuia, "adevărata schimbare nu se petrece în ceas, ci în felul în care alegem să trăim fiecare oră".

"Sunt persoane care pot fi afectate într-un anumit procent de diferenţele de fus orar, şi am observat simptome în această direcţie. Adică scade capacitatea de atenţie, oamenii se simt mai copleşiţi emoţional sau pot să aibă un simptom de apatie, de indiferenţă, iar frustarea şi iritabilitatea pot să crească timp de câteva zile", a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Grigore.

Totuşi, spune el, aceste stări nu sunt periculoase şi, deşi există, au şi o perspectivă pozitivă.

"Adică generează emoţii negative, dar care sunt funcţionale, utile ca adaptare. E o reacţie firească de adaptare. Emoţiile negative sunt funcţionale, ne ajută să ne calibrăm la noul ritm. Schimbarea orei e o provocare care ne creşte rezistenţa la stres. În comparaţie cu alţi factori, care pot fi mult mai demobilizatori şi care pot duce, spre exemplu, spre stări de anxietate şi depresie, schimbarea de fus orar e tot o provocare emoţională care te ajută să gestionezi mai bine. Şi atunci creşti capacitatea ta de a gestiona şi momente mai dificile ale vieţii, încât ai parte de emoţii negative sau simptome care se declanşează de aici", a explicat psihologul.

Conform acestuia, primele zile după schimbarea orei sunt cele mai dificile. În acest timp, organismul îşi caută ritmul, iar mintea se resetează.

"Cred că, dacă noi reuşim să ne adaptăm şi să vedem ce mici schimbări putem să facem în primele trei, patru, cinci zile, odată cu schimbarea fusului orar, cred că suntem şi mulţumiţi de noi. E ca o pregătire psihologică în raport cu ceilalţi factori stresanţi pe care îi întâmpinăm", afirmă Cristian Grigore.

El mai adăugă că este o perioadă de recalibrare, întrucât scopul nostru nu e neapărat să restrângem şi să ne ferim de factorii stresanţi, ci mai degrabă să învăţăm cum să-i gestionăm.

"Şi atunci, schimbarea asta o văd ca pe o bună oportunitate în viaţa noastră", a completat acesta.

De asemenea, atrage atenţia că sunt şi mulţi oameni care confundă această stare de oboseală cu depresia.

"Pentru a vorbi de depresie, e nevoie de cel puţin două săptămâni de simptome persistente. O tristeţe de câteva zile nu înseamnă depresie. Ori, ca să vorbim de depresie, vorbim de un minim de două săptămâni de simptome mai persistente, de trei, patru, cinci simptome întâlnite în aceeaşi perioadă", a explicat psihologul.

Potrivit acestuia, e mai uşor să dăm vina pe oră decât pe viaţa noastră întrucât "unii oameni externalizează stările pe care le simt".

"Spun că se simt rău din cauza schimbării de oră, dar, în realitate, disconfortul vine din alte zone - nemulţumiri la locul de muncă, relaţii tensionate, lipsa de sens. Schimbarea orei doar apasă un buton. Totodată, cred că putem vorbi şi de o anumită fragilitate emoţională în care persoana respectivă avea multe dintre simptomele depresiei, şi atunci nu face decât să-i pună un capac starea respectivă de schimbare de fus orar. Aceste stări pot să fie mocnite în interior, să existe într-o stare latentă din prisma nemulţumirilor personale din celelalte zone ale vieţii, şi atunci cumva se poate declanşa, poate fi un trigger schimbarea de fus orar, dar celelalte erau deja acolo", afirmă Cristian.

Totodată, subliniază acesta, schimbarea orei poate să fie un moment de conştientizare şi de externalizare a emoţiilor interioare.

"Din punctul meu de vedere, schimbarea de fus orar nu poate să ducă la depresie, ci pur şi simplu e doar un moment de conştientizare, iar persoana respectivă are nevoie să dea un sens stărilor negative. Uneori, ne e dificil să ne confruntăm cu propria viaţă şi să considerăm că, din cauza alegerilor noastre, din cauza nemulţumirilor de la locul de muncă, din cauza nemulţumirilor relaţionale din viaţa profesională sau personală, ne confruntăm cu stări de tristeţe şi e mai uşor să externalizăm cumva şi să spunem, „uite, din cauza schimbărilor de fus orar traversez eu stările respective””, explică psihologul.

„Căutăm distragere, nu soluţii”

Unul dintre cele mai importante mesaje pe care le transmite e acela că, deşi corpul ne trimite avertismente, noi nu-l mai auzim. Când suntem obosiţi, în loc să ne odihnim, intrăm pe reţelele sociale. Căutăm distragere, nu soluţii. Iar corpul continuă să ne transmită semnale pe care le ignorăm.

"Partea de conştientizare a stărilor noastre e foarte importantă. Corpul nostru transmite foarte multe senzaţii. Din păcate, prinşi fiind în alerta vieţii, în multe situaţii neglijăm ceea ce ne transmite corpul. Dacă suntem obosiţi, nu căutăm să luăm măsuri, ne ducem pe reţelele de socializare sau pe unele activităţi care nu fac altceva decât să întreţină simptomele respective. Deci, ar trebui să ne ascultăm mai mult corpul, să ne ţinem şi un jurnal al stărilor emoţionale, căci, repet, depresia sau anxietatea sau orice altă suferinţă emoţională nu se declanşează spontan la un moment anume, ci pur şi simplu e un cumul de factori - gânduri, emoţii care rămân mult timp în interior şi la un moment dat se declanşează", explică psihologul.

Printre metodele simple care pot ajuta la adaptare se numără un jurnal al emoţiilor. Cristian Grigore recomandă să notăm, câteva minute pe zi, cum ne-am simţit, ce ne-a bucurat şi ce ne-a deranjat.

"E un instrument de autocunoaştere. Când observăm ce ne declanşează emoţiile, putem gestiona mai bine situaţiile provocatoare. Dacă am ţine un jurnal al emoţiilor, prin care să observăm „măi, cum ne-a fost astăzi?”, „cum au fost emoţiile care le-am traversat: pozitive, plăcute; care au fost emoţiile negative, ce au declanşat emoţiile negative?”, „dacă data viitoare m-aş confrunta cu aceeaşi situaţie ce aş putea face eu diferit, cum altfel să mă raportez situaţiei, cum altfel să gândesc, cum altfel să comunic cu celelalte persoane?”. Deja (jurnalul - n.r) devine un instrument foarte puternic de autocunoaştere şi ne învăţăm să gestionăm altfel situaţiile provocatoare ale vieţii", mai punctează el.

Somnul și sportul

Un alt pas esenţial este, în opinia sa, somnul. Un scurt exerciţiu de respiraţie înainte de culcare ajută creierul să intre mai lin în odihnă. Iar mişcarea fizică, chiar şi uşoară, are efect direct asupra anxietăţii.

"Când facem sport, creierul interpretează tensiunea ca fiind eliberată. E o descărcare naturală activitatea fizică de-a lungul zilei. Dacă avem o anumită anxietate şi practicăm anumite exerciţii fizice, creierul nostru consideră că toată tensiunea din anxietate a fost acumulată pentru a exprima prin activităţile fizice. Şi putem cumva să păcălim creierul şi să îi spunem „ok, ai fost tensionat, iar pentru a te demobiliza trebuie să faci sport”. Şi intervine o descărcare mai rapidă", mai afirmă psihologul.

