O tânără dă în judecată medicii care i-au făcut schimbare de sex: ”Nu cred că am înţeles pe deplin amploarea procesului”

O tânără de 18 ani din SUA dă în judecată medicii care i-au făcut operație de schimbare de sex când avea numai 12 ani deoarece susține că decizia a fost luată în 75 de minute și nu i s-a explicat corespunzător ce înseamnă tranziția.

„Numele meu este Layla Jane, am 18 ani şi sunt o femeie care a făcut operaţia de tranziţie.” Așa începe povestea tinerei, care la 12 ani a fost diagnosticată cu disforie de sex.

„La 12 ani am început să iau Lupron şi testosteron. La doar o lună după ce am împlinit 13 ani am suferit o operație de dublă mastectomie. Nu cred că am înţeles pe deplin amploarea procesului. M-am gândit că fac asta şi nu o să mai am aceste sentimente legate de corpul meu” mai spune fata.

Acum Layla are 18 ani și a inversat procesul. Mai mult decât atât, a hotărât să îi dea în judecată pe medici. Layla susține că decizia acestora a fost luată după doar 75 de minute, în care nimeni nu i-a explicat efectele pe termen lung. Tânăra bănuiește că la mijloc a fost vorba de sumele imense de bani și că doctorii au închis pur și simplu ochii și au forțat-o să creadă că este transgender.

Ads