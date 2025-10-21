Țara care propune eliminarea definitivă a schimbării orei în UE. "Și-a pierdut sensul. Cetățenii nu o mai susțin, iar știința confirmă că nu mai aduce economii de energie"

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 09:24
Schimbarea orei ar putea fi eliminată FOTO Pixabay

Spania propune eliminarea schimbării sezoniere a orei în Uniunea Europeană, considerând că practica nu mai aduce economii de energie și afectează sănătatea populației.

Premierul Pedro Sánchez a prezentat oficial propunerea la summitul euromediteranean și în cadrul Consiliului UE pentru Mediu și Energie, subliniind că majoritatea cetățenilor europeni și spanioli susțin renunțarea la această practică. Dacă va fi aprobată, schimbarea orei ar putea fi eliminată definitiv începând din 2026.

Sánchez a subliniat că „84% dintre cetățenii europeni” sunt de acord cu eliminarea schimbării orei și că Parlamentul European a votat deja, în urmă cu șase ani, în favoarea acestei măsuri. Totuși, lipsa unui consens între statele membre a blocat implementarea deciziei, arată Antena 3 CNN.

„Schimbarea orei și-a pierdut sensul. Cetățenii nu o mai susțin, iar știința confirmă că nu mai aduce economii de energie, ci perturbă ritmurile biologice de două ori pe an”, a declarat premierul spaniol.

De când ar putea fi eliminată schimbarea orei

Schimbarea orei a fost introdusă în 1980, când Comunitatea Economică Europeană (CEE) a decis să armonizeze ora de vară și cea de iarnă în statele membre pentru a reduce consumul de energie și pentru a sprijini funcționarea pieței unice.

Însă, potrivit guvernului spaniol, dezvoltarea economică, tehnologică și schimbarea stilului de viață au făcut ca aceste motive să nu mai fie valabile. În plus, numeroase studii au arătat că modificarea orei afectează sănătatea și productivitatea angajaților, având un impact economic semnificativ.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat într-un interviu pentru TVE că schimbarea orei „nu mai reduce consumul de energie, dar afectează sănătatea lucrătorilor și, implicit, productivitatea acestora”.

Acesta a menționat un studiu al London School of Economics, care estimează un cost de 750 de dolari per angajat din cauza scăderii randamentului asociate perturbării somnului și ritmurilor biologice.

„Nu mai există nicio justificare pentru această practică. Dimpotrivă, vrem să protejăm sănătatea lucrătorilor. Eliminarea schimbării orei este un pas firesc înainte”, a adăugat ministrul.

Dacă propunerea Spaniei va primi sprijinul majorității calificate în Consiliul Uniunii Europene, schimbarea orei ar putea fi eliminată oficial începând din 2026 – punând capăt unei tradiții vechi de peste patru decenii în Europa.

