Cum ajunge un corporatist cu o carieră promițătoare să se gândească să învețe o meserie. „Mă uit din ce în ce mai serios la cursuri de electrician”

Unii oameni aleg, la un moment dat, să facă schimbări dramatice în carieră și renunță la un drum sigur pentru a urma o pasiune, un vis sau pur și simplu au nevoie de un nou sens. Aceste decizii curajoase apar adesea după ani de nemulțumire, epuizare sau revelații personale profunde.

Subiectul schimbărilor radicale în plan profesional sunt de interes în mediul online. Recent, un tânăr a mărturisit că se gândește tot mai serios să se înscrie la cursuri pentru a deveni electrician.

"De la laptop la șurubelniță?"

"Ați avut vreodată impulsul să lăsați în urmă biroul, mailurile și meeting-urile ca să faceți o meserie practică? Gen tâmplar, sudor sau electrician?

Eu lucrez într-o corporație de 2 ani, după ce am terminat facultatea. Pe hârtie, pare totul ok: carieră „promițătoare”, salariu care ar putea ajunge la 7.5k + net în 4-5 ani. Dar în realitate? Îmi dau seama cât de ușor se poate automatiza ce fac. Dacă nu ajung manager, nu știu cât de „relevant” o să mai fiu în domeniu.

Și cel mai rău e că simt că nu creez nimic. Oricât de provocatoare ar fi task-urile, nu simt satisfacție. Singura perioadă când simțeam că trăiesc era când lucram de acasă și mai aveam timp pentru hobby-uri. De când m-am întors la birou, parcă trăiesc doar în weekenduri. Și da… ideea că „mai am doar 45 de ani de suportat” sună ca o glumă foarte proastă.

Mă uit din ce în ce mai serios la cursuri de electrician. M-am documentat și chiar cred că mi-ar plăcea. Sigur, am făcut 3 ani de facultate care acum par cam în van, dar asta e, a fost o etapă.

A mai făcut cineva pe aici un switch atât de drastic? De la corporate la meserie? Sau sunteți în același punct, cu gânduri similare?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Aș vrea să mă las total de muncă"

Și alții cochetează cu astfel de idei, după cum au recunoscut în comentarii. Unii au făcut deja pasul.

"Am schimbat vânzările cu construcțiile… 2019 lucram în vânzări și încasam undeva între 5k și 7k net. Însă prea mult stres, telefoane, target-uri și deadline-uri. După 3 ani de “carieră” am plecat din țară, am făcut un curs de calificare pe macara, am un an de când sincer nu mă mai trezesc dimineața cu disprețul ăla pentru job …"

"Aș vrea să mă las total de muncă", a mărturisit cineva.

"Lucrez în IT de vreo 17 ani, m-am plimbat prin mai multe sectoare, de la mentenanță la programator. Sunt calificat de anul ăsta ca sudor, am și de electrician.

De vreo 2 ani mi-am luat scule și lucrez cu lemnul acasă, am început inițial să-mi fac mobilă de bucătărie, am mai cumpărat jucării și îmi fac chestii pe acasă. Cred că mi-ar plăcea să lucrez.

Un CNC (mașină-uneltă) mai mare și un atelier ar fi perfect și m-aș lăsa de IT."

"Eu am făcut acest switch din necesitate: Psiholog (master + formări + practică) apoi start-upuri 1 bun al 2-lea banii hackuiți din vina unui fost asociat care a fost nesincer și lacom, irelevant, piața muncii jalnică și zero rude vii care să mă ajute să exist cât să aterizez într-un domeniu măcar adiacent => construcții - tâmplărie mai exact, dar tot la grămadă cu electricienii și restul castelor de jos lucrez. Nu recomand. Este de 100 de ori mai bine să faci ceva inutil și plictisitor decât să lucrezi într-un mediu cu troglodiți. Problema nu e lipsa de educație sau inepția, problema este caracterul acestor oameni. Poate am eu o experiență unică, nu știu, însă nu există colegialitate în muncă de genul acesta. Dacă vrei un super North Korea simulator, atunci încearcă.

Desigur, dacă vrei să o faci sub formă de antreprenoriat, asta este altceva.

Nu generalizez, însă prin prisma experienței mele categoric nu recomand."

"Te cam plictisești de bine"

Cineva îi amintește că munca unui electrician nu e ușoară.

"Bosule, la aer condiționat, când îți intră salariul lună de lună te cam plictisești de bine.

Pune și vezi ce face un electrician când tre' să taie peretele să facă șanțuri să tragă cablu, de e praf de nu te vezi. Dacă nu ești atent sau se mai rupe pânza sau sare și te mai și schilodești e "bonus". Ție acum îți merge pensia, dar ca electrician pe cont propriu te uiți după lucrări și, dacă nu ai relații, stai și te uiți după lucrări de ți se lungește gâtul.

Vouă vi s-a urât cu binele, dar na, în viață tre' să mai iei și decizii proaste să-ți înveți lecțiile."

"Am lucrat 16 ani în corporații. De 4 ani am un business de mobilă la comandă în București.

Viața de antreprenor nu este ușoară. Vine cu extrem de multe provocări. Depinde de ce îți dorești să faci."

"Uite că după 15 ani de IT m-am apucat de construcții din lemn (meșterul meu a fost youtube). Prima dată la mine în curte, apoi la vecini. Nu e senzație mai mișto după ce stai 4 ore pe acoperiș la soare și bagi o bere rece după.

Și da, încă muncesc în IT, dar nu mai am dureri de spate, bronzat mai tot timpul și cu ciubucuri pe lângă.

Nu m-am apucat pentru că nu mai voiam în IT, ci că pur și simplu mi s-a părut incredibil de mult cât îmi cereau meșterii pentru un acoperiș de terasă că pun ei "tablă d-aia bună".

Dar da, m-am apucat și puțin de sudat, dar nu pot să zic că-mi place, mi se pare boring."

