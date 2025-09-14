Europenii, în pericol din cauza schimbărilor climatice. Câți oameni ar putea muri până în 2099. Care este situația României

Un nou studiu amplu a dezvăluit un număr uluitor de decese cu care Europa s-ar putea confrunta din cauza creșterii temperaturilor până în 2099. Cifrele sunt mult mai mari decât estimările anterioare - și chiar și cele mai optimiste scenarii prezintă o imagine sumbră, potrivit dailygalaxy.com

Peste 2,3 milioane de oameni din Europa ar putea muri din cauza căldurii extreme până la sfârșitul acestui secol, dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă nestingherite, potrivit unei noi analize ample publicate în Nature Medicine. Cercetarea, condusă de London School of Hygiene & Tropical Medicine, acoperă 854 de orașe din 30 de țări, fiind una dintre cele mai cuprinzătoare evaluări de până acum ale mortalității legate de climă pe continent.

Studiul estimează impactul net asupra sănătății al schimbărilor de temperatură – luând în considerare atât decesele legate de căldură, cât și cele legate de frig – din 2015 până în 2099. Acesta prezintă o imagine sumbră: chiar și în regiunile în care mai puțini oameni ar putea muri din cauza frigului, creșterea numărului de decese legate de căldură copleșește orice beneficii. Fără o atenuare semnificativă, Europa se îndreaptă spre o escaladare dramatică a mortalității determinate de climă.

Folosind 19 modele climatice globale și proiecții demografice detaliate, cercetătorii estimează că, în cadrul celei mai pesimiste traiectorii a emisiilor (SSP3-7.0), ar putea apărea aproximativ 2.345.410 decese suplimentare, în ciuda schimbărilor demografice naturale sau a îmbunătățirilor de bază în domeniul sănătății.

Ads

Avertismentul vine pe fondul accelerării valurilor de căldură în Europa – 2023 a fost deja cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, iar 2024 a avut o tendință ascendentă, conform datelor Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice.

Orașele mediteraneene se află în fruntea listei pericolelor, deoarece încălzirea depășește media globală

Cel mai mare număr de victime este așteptat în Europa de Sud și Centrală, unde se preconizează că orașe precum Barcelona, Roma, Napoli și Atena vor înregistra cele mai mari creșteri ale deceselor legate de căldură. Numai Barcelona ar putea înregistra peste 246.000 de decese legate de schimbările climatice până în 2099. Aceste zone se confruntă deja cu temperaturi de referință mai ridicate, urbanizare rapidă și îmbătrânirea populației - toate acestea agravând impactul.

Ads

Cum stă România

În întreaga zonă a Mediteranei, se așteaptă ca țări precum Spania, Italia și Grecia să se confrunte cu evenimente de căldură combinată din ce în ce mai frecvente și mortale - zile caniculare urmate de nopți caniculare - care perturbă somnul și solicită sistemul cardiovascular. Națiunea insulară Malta se află în fruntea clasamentului, cu proiecții de 268 de decese în plus la 100.000 de locuitori, mai mult decât dublu față de media Europei de Sud.

Într-un clasament sumbru al deceselor în Europa conduce orașul Barcelona, cu peste 246.000 de morți, urmat de Roma și Napoli, cu aproape 150.000. Bucureștiul este și el pe harta deceselor cu 47.468 de oameni care și-ar pierde viața din cauza schimbărilor climatice.

Ads

În schimb, unele părți din Europa de Nord, inclusiv Suedia, Irlanda și Finlanda, ar putea înregistra o scurtă scădere netă a deceselor legate de temperatură, în mare parte datorită reducerii mortalității din timpul iernii. Cercetătorii avertizează însă că această amânare este de scurtă durată. Până la sfârșitul secolului, se preconizează că chiar și orașe precum Helsinki și Stockholm vor trece la creșteri nete ale deceselor legate de climă, pe măsură ce temperaturile extreme se agravează.

Adaptarea ajută, dar nu este suficientă în scenarii de încălzire intensă

Studiul a evaluat, de asemenea, în ce mod măsurile de adaptare - cum ar fi ecologizarea urbană, o izolație mai bună și instalațiile de aer condiționat pe scară largă - ar putea reduce mortalitatea. Deși este posibilă o oarecare ameliorare, în special în cazul unor căi de emisii mai blânde (SSP1-2.6 sau SSP2-4.5), adaptarea singură nu poate compensa creșterea numărului de decese într-un viitor cu emisii ridicate.

Chiar și o reducere cu 50% a riscului legat de căldură, un obiectiv mai mare decât cel atins de majoritatea țărilor până în prezent, lasă în continuare Europa cu un număr de decese de șase cifre. „O atenuare de 90% a riscului ar fi necesară pentru a inversa complet tendința - un nivel improbabil bazat pe dovezile actuale”, a declarat Dr. Pierre Masselot, co-autor principal al lucrării.

Ads

Unele țări precum Elveția și Suedia au demonstrat niveluri încurajatoare de adaptare la căldură în ultimii ani, însă altele - Grecia, Regatul Unit, Cehia - au făcut puține sau deloc progrese, conform datelor suplimentare citate în studiu.

Modelarea echipei de cercetare a controlat schimbările demografice - cum ar fi îmbătrânirea - și a separat efectul schimbărilor climatice de creșterea populației. Cu alte cuvinte, decesele în exces sunt direct legate de încălzire, nu doar de schimbările societale.

Știința din spatele avertismentului: robustă, detaliată și convingătoare

Spre deosebire de studiile anterioare care au folosit estimări naționale brute, această lucrare a folosit curbe temperatură-mortalitate specifice orașului, adaptate la cinci grupe de vârstă. Metodologia a integrat proiecții din 19 modele climatice corectate pentru distorsiuni, date demografice de la Centrul Wittgenstein și funcții epidemiologice publicate anterior în The Lancet Planetary Health.

Echipa a rulat, de asemenea, 500 de simulări Monte Carlo per scenariu pentru a ține cont de incertitudine, producând intervale de încredere care au variat foarte mult - în special în scenarii de încălzire extremă. În cadrul SSP3-7.0, decesele cumulative cauzate de căldură ar putea ajunge până la 4,7 milioane, deși estimarea centrală este puțin peste 2,3 milioane.

Ads