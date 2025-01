Ecologiștii au vandalizat mormântul lui Charles Darwin din Londra. Au făcut graffiti pe placa funerară. „S-ar răsuci în mormânt” VIDEO

Două femei din Marea Britanie, activiste ecologiste din organizația radicală „Just Stop Oil” au vandalizat momântul lui Charles Darwin, autorul teoriei evoluției, din Westminster Abbey. Cele două au spus că savantul victorian s-ar răsuci în mormânt dacă ar vedea ce a făcut omenirea cu planeta.

Cele două activiste au folosit un spray cu vopsea portocalie ca să scrie „1,5 este mort” pe piatra funerară de marmură albă, făcând referire la anunţul recent potrivit căruia temperaturile globale din 2024 au depăşit pentru prima dată cu 1,5 grade Celsius media temperaturilor anuale din perioada preindustrială. Politicienii și decidenții au luat măsuri pentru a ține temperaturile globale sub acest prag, ca omenirea să fie protejată de efecte deosebit de grave ale încălzirii globale.

„Milioane de oameni sunt strămutați, California este în flăcări și am pierdut trei sferturi din toate animalele sălbatică din anii 1970 și până acum. Darwin s-ar întoarce în mormânt pentru a ști că suntem în mijlocul celei de-a șasea extincție în masă. Planurile guvernului ne vor duce la peste 3 grade de încălzire. Acest lucru va distruge tot ceea ce iubim. Liderii mondiali trebuie să înceteze arderea petrolului, gazelor și cărbunelui până în 2030” au spus activistele, potrivit comunicatului transmis de „Just Stop Oil”

„La zece ani de la Acordul de la Paris, am depășit deja așa-numita limită sigură de 1,5 grade și ne îndreptăm spre peste 3 grade de încălzire. Această criză care ia amploare rapid înseamnă că părți uriașe ale lumii vor deveni nelocuibile, rezultând milioane de refugiați, colaps social și dispariție pentru nenumărate specii” a spus una dintre activiste, Alyson Lee, în vârstă de 66 de ani, profesoară pensionară.

