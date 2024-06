Cât de mult afectează încălzirea globală România. "Nu vom mai putea produce hrană, nu vom mai avea apă"

Omenirea este din ce în ce mai îngrijorată de efectele devastatoare ale schimbărilor climatice. Peste 80% dintre locuitorii lumii doresc angajamente mai puternice din partea guvernelor lor, potrivit unui sondaj global publicat recent de ONU.

În cursul sondajului realizat timp de opt luni de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Universitatea din Oxford și institutul de sondaj GeoPoll, un număr de 15 întrebări au fost adresate prin apeluri telefonice aleatorii unui număr de 75.000 de persoane, în 87 de limbi și în 77 de țări ce reprezintă 87% din populația lumii. Sondajul arată că o mare majoritate a celor chestionați (80%) își doresc ca liderii lor să lupte mai mult împotriva încălzirii globale.

România resimte din plin efectele încălzirii globale

Cele mai vizibile sunt alternările vremii, de la temperaturi insuportabile și nemaiîntâlnite în lunile de primăvară, la furtuni violente cu grindină de mărimi record.

Expertul și activistul de mediu Gabi Păun, de la Agent Green, spune că e destul de târziu să mai schimbăm ceva. Păun arată că totul e cauzat de dioxidul de carbon, gazul care a contribuit în mod semnificativ la schimbările climatice și care a ajuns la nivel alarmant în atmosferă.

“Dioxidul de carbon este cel mai important factor, care a dus la schimbările climatice și per total, la încălzire globală. E un gaz din atmosfera noastră care ne protejează. Ne ține planeta nici prea caldă, nici prea rece, în mod normal. Clima are niște cicluri, se încălzește, se răcește singură. În anumite intervale. Ciclurile astea au fost o dată la 100.000 de ani, o încălzire și o răcire. A variat dioxidul de carbon de la minim 170 de părți/ milion în atmosferă, iar în perioadele în care clima s-a încălzit am ajuns la un maxim de 300 de părți/ milion. Până acum 200 de ani, adică foarte recent, când am descoperit combustibilii fosili și am început să-i ardem: cărbuni, petrol, gaze.

Acum 200 de ani, în mod normal planeta mergea către o glaciațiune, deci avem acea scădere de la 300 la 170 de părți pe milion, în atmosferă. Dar în loc să scadă pentru că am descoperit acești combustibili, am eliberat foarte repede foarte mult dioxid de carbon în atmosferă și, în permanență, am avut o pantă ascendentă. A ajuns dioxidul de carbon acum la 427 de părți pe milion, o valoare la care pe care omenirea n-a mai cunoscut-o niciodată și care crește în fiecare an, cu încă în medie trei părți de milion”, explică Păun.

Planeta s-a transformat în seră

Expertul în mediu spune că s-a depășit acel prag de încălzire globală cu 1,5° și sunt zone în care încălzirea chiar este cu opt, nouă sau 10 grade mai mare.

“Planeta devine ca o seră ea însăși, pentru că acest strat de dioxid de carbon se ridică în partea superioară a atmosferei. Nu lasă căldura care se produce pe pământ să mai se piardă în spațiu. Rămâne pe pământ tot mai multă căldură și problema e că nu pleacă nici apa, nici umiditatea. De aceea avem aceste călduri pe care nu ni le amintim să le fi trăit deși temperaturile nu au doborât recordul în România, dar s-a doborât recordul de inconfort. Una-i să ai 40-44° cu umiditate 20% și alta să ai 40-44° cu umiditate 60-70-80%, valoare care este mortală pentru foarte mulți oameni când persistă minute sau ore în șir”, explică Păun.

Vom avea migranți climatici

Cu toate că situația este disperată, există oportunități în adaptarea la noile condiții climatice. Împădurirea strategică a terenurilor degradate și reintegrarea luncilor inundabile sunt măsuri esențiale pentru a reduce impactul și a conserva biodiversitatea.

“La ce să ne așteptăm? Ca procesul de aridizare al sudului și estului țării să se accentueze. Avem diferențe mari de temperatură între zi și noapte. Când plouă, plouă torențial și puținul sol care a rămas este spălat, totul se transformă practic în nisip. Și asta este o problemă, pentru că nu doar că nu vom mai putea produce hrană, dar nu vom mai avea rezerve de apă așa. Acesta este un risc și asta transformă o zonă locuibilă în nelocuibilă. Una e să nu mai poți să cultivi mâncare în jurul casei și alta e să nu mai ai apă. Asta înseamnă că s-ar putea să avem chiar și în România migranți climatici.

Și aici este o aberație, pentru că nu există loc sigur în care să pleci nici în România, nici pe alt continent. Căci schimbările climatice nu cunosc granițele inventate de oameni”, arată Păun.

Reprezentantul Agent Green consideră că e un preț pe care îl plătim “pentru propria prostie. Și nu mă refer aici doar la faptul că ardem atât de mult combustibil fosil, dar și la faptul că ne-am mutilat literalmente țara. Avem o țară cu o treime câmpii, o treime dealuri și podiș și o treime munți și am despădurit-o atât de mult, încât am ajuns doar la nici o treime din țară împădurită.

Mai mult de două treimi este literalmente dezbrăcată de vegetație și acea treime cu păduri este mutilată. Vorbim de 29% din țară. Acolo s-a refugiat și biodiversitatea. Adică nu mai sunt niște ecosisteme funcționale care să păstreze biodiversitatea, carbonul și să se exercite inclusiv funcțiile de atenuare a intemperiilor. Evident că faptul că pădurile sunt magnet de precipitații, prin extrapolare, la polul opus, suprafețele dezvelite de vegetație de pădure nu sunt magnet pentru precipitații. Deci cu cât dezbrăcăm mai mult suprafața pământului de păduri, cu atât alungăm ploile mai mult”.

Culturi exotice

Investițiile în infrastructură verde, cum ar fi panourile solare și clădirile eficiente energetic, ar putea reduce dependența de combustibilii fosili și emisiile de carbon.

“Trebuie să îmbrăcăm pământul în vegetație. Odată ce pământul a pierdut vegetația, va fi pierdut. Într-un termen de câțiva ani nu va mai putea fi folosit. Se transformă literalmente în deșert. Nu ne bazăm pe ploile de la noi, ne bazăm pe ploile din vest care alimentează Dunărea. Da, probabil că acolo mai poți să faci agricultură, dar ce te faci când vin câteva ploi torențiale care spală puținul sol rămas.

Dar trebuie să vedem și oportunitățile. Asta înseamnă că putem avea culturi exotice certificate bio și că România are oportunitate să pună pe piața europeană, curmale, smochine și alte fructe, ceea ce nu face mai nimeni din UE deocamdată. Deci este o fereastră de timp pe care dacă o folosim cu înțelepciune, s-ar putea chiar să avem și de câștigat.

Noi trebuie să ne vedem cumva interesul și să ne adaptăm, cuvântul adaptare fiind cuvântul cheie când vorbim de schimbări climatice. Tot ceea ce se spune acum, că trebuie să combatem și sa atenuăm schimbările climatice este un mit, nu se mai poate. Îmi pare foarte rău să spun, dar nu se mai poate. Singura șansă a omenirii, inclusiv a românilor, este adaptabilitatea. Ne adaptăm, vom supraviețui, nu ne adaptăm, vom dispărea fără doar și poate”, susține Gabi Păun.

Orașele în care fierbem trebuie să se transforme

Este esențial ca decidenții politici, comunitățile locale și cetățenii să acționeze împreună pentru a implementa soluții sustenabile și a proteja viitorul. Adaptarea este cheia supraviețuirii în fața unui climat în schimbare rapidă și imprevizibilă.

“Deci la oraș avem probleme mari. Până acum câțiva ani aveam o problemă că avem prea puține spații verzi și în weekend sunt toate pline. Asta până acum câțiva ani era o chestie de bunăstare personală și confort. Ei bine, acum chestia asta se transformă într-o chestie de supraviețuire, căci orașele devin absolut insuportabile.

Și asta pleacă totul de la gradul de acoperire cu vegetație. Ai mai multă vegetație, e mai multă umbră, e clar că face orașele mai locuibile.

Mai mult, construcțiile pe care le avem sunt atât de ineficiente termic încât da, cheltuim mai mult iarna pe încălzire, dar cheltuim foarte mult și vara pe răcire. Ineficient termic înseamnă nu doar izolarea, dar și materialele din care sunt făcute, și culorile.

Nu e posibil ca într-o țară care suferă de cald să n-avem toate clădirile albe. Albul, știind că în opoziție cu culoarea neagră atrage și reține mult mai puțină căldură. Acoperișurile la blocuri sunt toate negre, cu smoală, cu mai știu eu ce și încing foarte, foarte tare. Și aici soluțiile destul de simple și rapide, le pot face primarii, consiliile locale și asociațiiile de locatari, care trebuie să și investească cumva în propriul confort”, transmite Păun.

Acesta consideră că toate acoperișurile de case, de locuințe mari, gen blocuri, trebuie să fie umplute cu verdeață și cu panouri solare.

“Nu trebuie să mai vedem panouri solare pe pământ, prin grădini, nu știu unde, că pământul e pentru altceva. Blocurile trebuie acoperite cu panouri solare, să producem energie, și cu verdeață. Toate clădirile trebuie făcute albe. Trebuie să avem din nou aliniamente stradale care includ arbori care fac umbră. Uite cum a făcut Franța, de exemplu. Toate intrările și ieșirile din localități sunt străjuite de arbori, platani, care 300 de ani nu sunt un pericol pentru trafic, pentru infrastructură, și fac și un peisaj mai frumos. Noi am uitat asta, din contră, pentru că sunt foarte multe accidente de la șoferi imprudenți, aliniamentele stradale cu arbori s-au cam defrișat. Și asta este iarăși o problemă. Da, deci, pe scurt, trebuie să înverzim”, mai spune expertul de mediu.

În concluzie, schimbările climatice chiar dacă sunt amenințare pentru România, pot fi și o oportunitate de a redefini relația noastră cu mediul înconjurător și de a construi un viitor mai sigur și mai durabil pentru generațiile viitoare.

