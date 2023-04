Planeta se va confrunta cu temperaturi record în 2023. Avertismentele oamenilor de știință

Lumea ar putea depăşi, în 2023 sau 2024, actualul record de temperatură medie, din cauza schimbărilor climatice, dar şi a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de ştiinţă din domeniul climei, relatează Reuters.

Modelele climatice sugerează că, după trei ani de fenomen meteorologic La Nina în Oceanul Pacific, care în general scade uşor temperaturile globale, lumea va cunoaşte o revenire a fenomenului El Nino, curentul omolog mai cald, în cursul acestui an.

În timpul El Nino, vânturile care suflă spre vest de-a lungul Ecuatorului încetinesc, iar apa caldă este împinsă spre est, creând temperaturi mai ridicate la suprafaţa oceanului.

"El Nino este în mod normal asociat cu temperaturi record la nivel global. Nu se ştie încă dacă acest lucru se va întâmpla în 2023 sau 2024, dar cred că este mai probabil decât să nu se întâmple", a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice din cadrul UE.

Modelele climatice sugerează o revenire la condiţiile El Nino la sfârşitul verii boreale şi posibilitatea ca un El Nino puternic să se dezvolte spre sfârşitul anului, a precizat Buontempo.

Cel mai călduros an înregistrat până acum în lume a fost 2016, care a coincis cu un El Nino puternic, dar schimbările climatice au alimentat temperaturile extreme chiar şi în anii lipsiţi de acest fenomen.

Ultimii opt ani au fost cei mai fierbinţi înregistraţi la nivel mondial - reflectând tendinţa de încălzire pe termen mai lung, determinată de emisiile de gaze cu efect de seră.

Friederike Otto, lector senior la Institutul Grantham de la Imperial College din Londra, a declarat că temperaturile alimentate de El Nino ar putea agrava efectele schimbărilor climatice cu care se confruntă deja toate ţările, fiind de aşteptat valuri de căldură, secetă şi incendii de pădure. "Dacă El Niño se dezvoltă, există o mare probabilitate ca anul 2023 să fie chiar mai cald decât 2016 - având în vedere că lumea a continuat să se încălzească pe măsură ce oamenii continuă să ardă combustibili fosili", a spus Otto.

Oamenii de ştiinţă de la Serviciul Copernicus au publicat joi un raport de evaluare a fenomenelor climatice extreme pe care le-a cunoscut lumea anul trecut, al cincilea cel mai călduros an înregistrat vreodată. Astfel, Europa a cunoscut în 2022 cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată, în timp ce ploile extreme alimentate de schimbările climatice au provocat inundaţii dezastruoase în Pakistan, iar în februarie, gheaţa marină din Antarctica a atins un nivel minim record.

Temperatura medie globală a lumii este acum cu 1,2 grade Celsius mai mare decât în perioada preindustrială, a precizat Copernicus. În ciuda faptului că majoritatea celor mai mari emiţători de gaze cu efect de seră din lume s-au angajat să îşi reducă în cele din urmă emisiile nete la zero, emisiile globale de CO2 au continuat să crească anul trecut.

Unprecedented extreme heat and widespread drought marked European climate in 2022, says @CopernicusECMWF #ClimateChange service.

The European report feeds into WMO global #StateofClimate report to be issued Friday 21 April. pic.twitter.com/0uMul0BtQX