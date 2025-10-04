Schimbarea dietei, mai importantă pentru planetă decât energia curată. „Fără modificări substanțiale, cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice vor fi inevitabile” STUDIU

Evitarea consumuluio de carne roșie ar avea beneficii majore pentru planetă FOTO Pixabay

Aproximativ 15 milioane de decese ar putea fi evitate în fiecare an, iar emisiile agricole ar putea scădea cu 15% dacă oamenii din întreaga lume ar trece la diete mai sănătoase, predominant bazate pe plante.

Cel mai recent raport al Comisiei EAT-Lancet a reunit oameni de știință din întreaga lume pentru a analiza datele privind rolul alimentelor în sănătatea umană, schimbările climatice, biodiversitate și condițiile de muncă și de viață ale oamenilor.

Concluzia acestora: Fără schimbări substanțiale ale sistemului alimentar, cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice vor fi inevitabile, chiar dacă oamenii vor reuși să treacă la o energie mai curată, scrie euronews.com.

„Dacă nu ne îndepărtăm de calea alimentară nesustenabilă pe care ne aflăm astăzi, vom eșua în ceea ce privește agenda climatică. Vom eșua în ceea ce privește agenda biodiversității. Vom eșua în ceea ce privește securitatea alimentară. Vom eșua în atât de multe direcții”, a declarat coautorul studiului, Johan Rockström, care conduce Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic.

Primul raport al comisiei din 2019 a fost considerat un „studiu cu adevărat monumental” pentru disponibilitatea sa de a lua în serios reforma sistemului alimentar, luând în considerare sănătatea umană și a mediului, a declarat Adam Shriver, director de wellness și nutriție la Institutul Harkin pentru Politici Publice și Implicare Cetățenească.

Primul raport EAT-Lancet a propus o „dietă planetară sănătoasă” axată pe cereale, fructe, legume, nuci și leguminoase. Actualizarea susține că, pentru a-și îmbunătăți sănătatea și a reduce încălzirea globală, este o idee bună ca oamenii să consume câte o porție de proteine animale și lactate pe zi, limitând în același timp consumul de carne roșie la aproximativ o dată pe săptămână.

Acest lucru se aplică în special persoanelor din țările dezvoltate care contribuie în mod disproporționat la schimbările climatice și au mai multe opțiuni în ceea ce privește alimentele pe care le consumă.

Recomandările dietetice s-au bazat pe date despre riscurile bolilor prevenibile, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare, nu pe criterii de mediu. Sănătatea umană și cea planetară sunt în concordanță, au spus cercetătorii.

Rockström a spus că poate părea „plictisitor” ca o analiză să ajungă la aceeași concluzie șase ani mai târziu, dar consideră acest lucru liniștitor, deoarece știința alimentară este un domeniu în continuă evoluție, cu multe studii ample și îmbunătățiri ale analizelor.

Alimentația este una dintre cele mai profund personale alegeri pe care o persoană le poate face, iar „componenta de sănătate atinge inima tuturor”, a spus Rockström. Deși abordarea provocărilor globale este complicată, ceea ce pot face indivizii este relativ simplu, cum ar fi reducerea consumului de carne fără a-l elimina complet.

„Oamenii asociază ceea ce mănâncă cu identitatea”, iar dietele stricte pot speria oamenii, dar chiar și micile schimbări ajută, a spus Emily Cassidy, cercetătoare asociată la organizația non-profit pentru știința climei Project Drawdown, care nu a fost implicată în cercetare.

Alegerile alimentare ar putea împinge planeta dincolo de un punct de cotitură

Cercetătorii au privit dincolo de schimbările climatice și emisiile de gaze cu efect de seră la factori precum biodiversitatea, utilizarea terenurilor, calitatea apei și poluarea agricolă. Ei au concluzionat că sistemele alimentare sunt cel mai mare vinovat în împingerea Pământului la limita la care planeta mai poate fi locuibilă.

Raportul este „extrem de cuprinzător” prin amploarea sa, a declarat Kathleen Merrigan, profesoară de sisteme alimentare la Universitatea de Stat din Arizona, care, de asemenea, nu a fost implicată în cercetare. Acesta merge suficient de profund pentru a arăta cum practicile agricole și de muncă, obiceiurile de consum și alte aspecte ale producției alimentare sunt interconectate - și cum ar putea fi schimbate, a spus ea.

„Este ca și cum am fi avut această trezire lentă la rolul alimentelor” în discuțiile despre existența planetară, a spus Merrigan.

Schimbarea dietelor la nivel mondial ar putea duce la o reducere cu 15% a emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură, deoarece producția de carne, în special carne roșie, necesită eliberarea unei cantități mari de gaze care încălzesc planeta, au concluzionat cercetătorii.

Creșterea productivității culturilor, reducerea risipei alimentare și alte îmbunătățiri ar putea duce această cifră la 20%, se arată în raport.

Cassidy a spus că, dacă populațiile țărilor cu venituri mari și medii ar limita consumul de carne de vită și miel la aproximativ o porție pe săptămână, așa cum se recomandă în acest ultim raport EAT-Lancet, ar putea reduce emisiile egale cu totalul emisiilor anuale ale Rusiei.

Incorporarea justiției într-o lume inegală

Între timp, raportul concluzionează că aproape jumătate din populația lumii este privată de hrană adecvată, un mediu sănătos sau locuri de muncă decente în sistemul alimentar. Minoritățile etnice, popoarele indigene, femeile și copiii, precum și persoanele din zonele de conflict se confruntă cu riscuri specifice la adresa drepturilor omului și a accesului la hrană.

Cu discuțiile Națiunilor Unite privind clima care se apropie de sfârșitul lunii noiembrie, Rockström și alți cercetători speră că liderii din țările din întreaga lume vor încorpora perspective științifice despre sistemul alimentar în politicile lor naționale.

A proceda altfel „ne duce într-o direcție care ne face din ce în ce mai fragili”, a spus el.

„Mă refer atât la aprovizionarea cu alimente, cât și la sănătate și la stabilitatea mediului nostru”, a spus Rockström. „Și aceasta este o rețetă pentru a face societățile din ce în ce mai slabe.”

