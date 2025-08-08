Cea mai mare țară din lume are partenerul nr. 1 SUA: Acum, Trump lovește necruțător bunurile sale de 434 de miliarde

Politica imprevizibilă a Casei Albe din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump vine cu tot felul de surprize. Cea mai mare țară din lume are ca partener nr. 1 în schimburile comerciale Statele Unite. Însă acum, președintele american lovește necruțător exporturile Indiei spre SUA în valoare de 434 de miliarde de dolari, cu o taxă suplimentară de 25%.

India consideră SUA drept cel mai mare partener de export, aproape 20% din exporturile sale fiind destinate SUA în anul încheiat în martie. Dar acum, guvernul de la New Delhi constată că este lovită cu taxe vamale totale de 50%, după ce miercuri, 6 august 2025, Trump a impus un nou tarif de 25%, potrivit CNBC.

Taxele suplimentare - care urmează să intre în vigoare în termen de 21 de zile - se vor adăuga tarifelor de 25% New Delhi, care urmează să fie aplicate joi în Statele Unite, conform ordinului executiv. India este cea mai populată țară din lume, cu 1,46 miliarde de locuitori.

Analiștii avertizează că tarifele americane mai mari riscă să diminueze substanțial atractivitatea exporturilor indiene către SUA, în comparație cu țările similare din regiune. „Atractivitatea Indiei ca centru de producție emergent va fi enorm subminată”, a declarat într-o notă Shilan Shah, economist șef adjunct pentru piețele emergente la Capital Economics. El estimează că cheltuielile SUA reprezintă aproximativ 2% din PIB-ul Indiei, iar taxa suplimentară de 25% este „suficient de mare pentru a avea un impact material”.

India consideră SUA drept cel mai mare partener de export. Exporturile sale totale de bunuri au ajuns la aproximativ 434 de miliarde de dolari în anul încheiat în martie 2025, iar aproape 20% sau 86,51 miliarde de dolari din bunuri au fost expediate către SUA, conform celor mai recente date oficiale. Scăderea exporturilor rezultată din cauza tarifelor ar însemna că economia va crește cu aproximativ 6% în acest an și anul viitor, față de creșterea de 7% prognozată înainte de anunțul lui Trump, a spus Shah. Potențialul tarif suplimentar de 50% pentru produsele indiene ar putea afecta PIB-ul său cu un total de 0,6 puncte procentuale, conform estimărilor Goldman Sachs. Principalele exporturi ale Indiei către SUA sunt bunurile inginerești și electronice, medicamentele și produsele farmaceutice, pietrele prețioase și bijuteriile, conform datelor guvernamentale.

Cu variații notabile între industrii și puțină claritate cu privire la planurile lui Trump privind tarifele specifice sectorului, iată segmentele care ar putea pierde cel mai mult: Bunuri inginerești, inclusiv produse precum piese auto, echipamente energetice și utilaje industriale, au fost cele mai mari exporturi ale Indiei către SUA și la nivel global, atingând aproape 117 miliarde de dolari în anul încheiat în martie.

Aproximativ 19,16 miliarde de dolari din aceste bunuri industriale, sau aproximativ 16%, au fost vândute către SUA în această perioadă. Exporturile de fier, oțel și alte produse au reprezentat 17,07% din totalul exporturilor de inginerie, în timp ce exporturile de metale și produse neferoase au contribuit cu 10,52%.

Sectorul electronic al Indiei cel mai afectat

Exporturile de oțel se confruntă deja cu tarife sectoriale de 50%, ceea ce înrăutățește perspectivele pentru sector, deoarece aceeași taxă se aplică acum și altor segmente ale sale. Exporturile totale de bunuri ale Indiei au crescut cu 1,92% în iunie, parțial determinate de creșterea prețurilor bunurilor inginerești, care au crescut cu 1,35% la 9,5 miliarde de dolari.

Pietre prețioase, bijuterii, textile și îmbrăcăminte Se așteaptă ca sectoarele pietrelor prețioase și bijuteriilor, precum și cele ale textilelor și îmbrăcămintei să fie, de asemenea, afectate semnificativ de creșterea bruscă a tarifelor americane. Sectorul pietrelor prețioase și bijuteriilor contribuie cu 7% la PIB-ul Indiei și angajează aproximativ 5 milioane de lucrători, potrivit unui raport din iulie al unui organism industrial susținut de stat.

Aproximativ 33% din exporturile de pietre prețioase și bijuterii ale Indiei au fost direcționate către SUA în anul fiscal 2025. Rajesh Mehta, președintele executiv al producătorului indian de bijuterii Rajesh Exports, a declarat într-un interviu acordat CNBC miercuri că tarifele mai mari vor reprezenta o „povară suplimentară”, solicitând în același timp sprijin guvernamental pentru acest sector.

Textilele se numără printre sectoarele cu cea mai mare intensitate a forței de muncă din India, angajând direct aproximativ 45 de milioane de lucrători în întreaga țară. Similar bijuteriilor și pietrelor prețioase, aproximativ 34% din exporturile de textile au fost destinate SUA în ultimul an fiscal.

„Fără îndoială, noua rată tarifară va pune serios la încercare hotărârea și rezistența exportatorilor de textile și îmbrăcăminte din India, deoarece nu vom beneficia de un avantaj semnificativ în ceea ce privește diferența de taxe vamale față de multe alte țări, cu excepția Bangladeshului, cu care concurăm pentru o cotă mai mare de piață din SUA”, a declarat Confederația Industriei Textile Indiene într-un comunicat din 30 iulie, înainte de anunțarea celei mai recente majorări a taxelor vamale.

Sectorul electronic al Indiei s-a bazat pe SUA pentru 38% din exporturile sale în ultimul an fiscal, ceea ce îl face „cel mai expus” riscurilor potențiale de reducere a scutirilor de tarife, potrivit Alexandrei Hermann, economist principal la Oxford Economics. India a depășit China, devenind principalul exportator de smartphone-uri vândute în SUA în al doilea trimestru, după ce Apple a accelerat procesul de asamblare a mai multor iPhone-uri în țara sud-asiatică.

Sectorul farmaceutic din India are o dependență ridicată de cumpărătorii americani, exporturile sale de medicamente și produse farmaceutice către SUA ajungând la peste 10,5 miliarde de dolari pentru anul încheiat în martie 2025, reprezentând aproape 35% din totalul livrărilor din această categorie, conform datelor oficiale.

