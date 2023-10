Cancelarul german Scholz, dat jos din avion din cauza unei alarme de atac cu rachetă VIDEO

Delegaţia cancelarului german Olaf Scholz a trebuit să părăsească brusc avionul înainte ca acesta să decoleze de la Tel Aviv cu destinaţia Cairo din cauza unei alarme de atac cu rachetă, informează marţi dpa.

Cancelarul Olaf Scholz a fost condus cu maşina la o clădire, iar celorlalţi pasageri li s-a cerut să se întindă pe pistă.

Au fost trase două rachete antiaeriene, care s-au auzit clar pe aerodrom.

După câteva minute, pasagerii au reuşit să urce la bordul avionului cu destinaţia Cairo.

