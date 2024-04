Cancelarul german s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping. Scholz a fost însoțit în vizita sa în China de doi mari lideri pe piața auto din lume

Cancelarul german Olaf Scholz şi-a exprimat marţi, 16 aprilie, intenţia de a discuta despre o "pace justă" în Ucraina cu preşedintele chinez Xi Jinping, în timpul întrevederii lor la Beijing, relatează AFP.

"Întâlnirea mea cu preşedintele Xi se va concentra şi asupra modului în care putem contribui în continuare la o pace justă în Ucraina", a scris Scholz pe reţeaua socială X, înainte de întâlnirea cu președintele chinez, adăugând că a existat "un schimb intens între guvernele noastre de la ultima mea vizită în China".

Potrivit presei oficiale chineze, Scholz a fost primit marţi dimineaţă de Xi Jinping, la sfârşitul vizitei sale de trei zile în China, cel mai mare partener comercial al Germaniei, cancelarul fiind însoţit de o delegaţie de miniştri şi importanţi oameni de afaceri.

Această vizită survine în condiţiile în care Xi Jinping, care nu a condamnat niciodată în mod explicit războiul Rusiei împotriva Ucrainei, este vizat de criticile occidentale pentru apropierea sa faţă de Moscova şi de preşedintele rus Vladimir Putin.

