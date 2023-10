Putin avertizează Berlinul în limba lui: ”Stați departe de prietenul meu german”

Într-un interviu acordat televiziunii de stat Rusia 1, președintele Vladimir Putin a avut o reacție mai puțin obișnuită, făcând câteva remarci în limba germană. El a condamnat vehement atacurile autorităților din Germania asupra prietenului său Gerhard Schroder, fostul cancelar de la Berlin, care a deținut funcții de conducere la gigantul Gazprom de la Moscova.

Schroder, care a fost plătit cu aproape 1 milion de dolari de către Gazprom pe an, compania energetică controlată de Kremlin, conform The New York Times, a fost apărat de președintele rus în emisiunea ”Moscova. Kremlin. Putin” de la televiziunea de stat, spunând în germană autorităților de la Berlin: ”cu cât sunteți mai departe Schroder, cu atât sunteți mai aproape de Anthony Rota, fostul președinte al Parlamentului din Canada (care a demisionat la sfârșitul lunii septembrie -n.a.), care este un simpatizant al naziștilor”, potrivit MSN.

Putin se referea la președintele Camerei Comunelor Canadei, Anthony Rota care a demisionat din functia sa, după ce l-a onorat în parlament țării pe veteranului ucrainean al Diviziei SS Galizien, Yaroslav Hunka.

”Această onoare publică (Hunka) a provocat durere oamenilor și întregii comunități, inclusiv comunității evreiești din Canada și din întreaga lume (...). Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele”, a spus Rota, membru al Partidului Liberal de guvernământ.

Această situație scandaloasă s-a petrecut la sfârșitul lunii septembrie în compania premierului canadian Justin Trudeau și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care se afla la acea vreme în vizită în Canada.

În opinia lui Putin, Germania ar trebui să fie mândră de oameni ca Schroder pentru că „se gândește la națiunea sa și la interesele ei”.

Fostul cancelar german Gerhard Schroder, cunoscut pentru prietenia sa cu Putin, a declarat într-un interviu pentru „Berliner Zeitung” că SUA au întrerupt „discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia la începutul invaziei din 2022”. Autoritățile de la Kiev îi ceruseră să medieze în negocierile de pace din primele luni de război.

”Singurii oameni care ar putea rezolva problema războiului din Ucraina sunt americanii. În timpul discuțiilor de pace din martie 2022 la Istanbul cu Rustem Umerov (actualul ministru al Apărării al Ucrainei), ucrainenii nu au fost de acord cu pacea pentru că nu li s-a permis.

Mai întâi au trebuit să coordoneze tot ce au vorbit cu americanii”, a spus Schroder, care s-a confruntat cu un val de critici. Anul trecut, fostul lider german a condamnat invazia ca fiind nejustificată, dar nu l-a criticat pe Putin.

