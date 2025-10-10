„Școala altfel”, prilej de plimbări în străinătate pentru profesori: excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de mii de euro. Avertismentul Ministerului Educației

Ministerul Educației reamintește cadrelor didactice că scopul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” este unul educativ, nu recreativ. Avertismentul vine în condițiile în care tot mai multe unități de învățământ folosesc aceste săptămâni pentru a organiza excursii extravagante, unele chiar în străinătate.

„Școala Altfel” nu este o săptămână de vacanță, este o săptămână de activități didactice. E greu să ne imaginăm că este necesară o excursie în străinătate pentru a aborda o temă din programa școlară pe care poți să o abordezi foarte bine în România”, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

Regulile țin cont și de faptul că orice plată ar putea restricționa unor elevi accesul la activitățile din program.

„În România învățământul este gratuit așa încât a face altceva indiferent că e pe banii părinților sau nu în aceste condiții este incorect, este unfair pentru alți părinți care nu își pot permite așa ceva și este ilegal”, a declarat Marian Staș, expert în Educației.

Situație revoltătoare la Cluj

Mai mulți părinți din Cluj s-au plâns Inspectoratului Școlar că programul "Școala Altfel" a ajuns să îi coste mult, după ce unele unități de învățământ au fost de acord, de exemplu, cu excursii în străinătate, scrie Știrile ProTV.

Ads

„Pentru că interesul școlar al copiilor este de a-și continua studiile în străinătate și sunt foarte interesați să viziteze universități din străinătate, au mai fost organizate excursii în acest scop și în Italia”, a declarat Camelia Moldovan, Director Adjunct Colegiul „Emil Racoviţă”.

„Se întâmplă următorul lucru: În unitățile de învățământ există parteneriate nelalocul lor cu anumite agenții de turism. Am fost informat de părinți despre diverse situații, inclusiv despre organizarea unor excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de 3.000-6.000 de euro, per elev”, a spus Șustag Zeno, fondatorul unei comunități online de elevi și părinți.

Inspectoratul Școlar din Cluj a trimis unităților de învățământ înștiințări despre ce este și nu este permis în cadrul programelor „Săptămâna altfel” și „Săptămâna verde”.

„Directorii nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor în țară sau străinătate” și „Sunt interzise activitățile care implică costuri din partea părinţilor!”

Ads