Ședință cu țipete la școala unde un elev ar fi fost violat de două ori de colegi. Părinte: ”Punea filme porno pe telefon și le arăta la toți copiii”

Directoarea școlii ”Nicolae Titulescu” din București, unde părinții au reclamat că băiatul lor a fost violat de două ori de colegi, și-a dat, marți, demisia. Femeia nu a anunțat nimic despre situația șocantă instituțiile abilitate ale statului.

Înaintea demisiei, directoarea școlii a avut o ședință cu părinții elevilor. Întâlnirea la care tatăl copilului abuzat nu a fost primit s-a încheiat cu țipete, potrivit stirileprotv.ro. Principala preocupare a fost dacă elevul agresor, care l-ar fi violat pe băiatul de 10 ani, mai învață în școală.

Părinte: „Distrugem o clasă de copii de doi ani de zile!”

Părinte: „Școala a luat în derâdere acest caz.”

Directoare: „Un copil care este de două ori victimă. Hai să punem problema așa. Pentru că să știți că în al doilea caz, nici măcar nu avem nici măcar o persoană identificată. Ochi albaștri, mască albastră, iertați-mă.”

Părinte: „Eu nu știu dacă acel copil a violat sau nu, dar clasa a IV-a și a V-a a fost un coșmar, îi dădea afara pe profesori, punea filme porno pe telefon și le arăta la toți copiii”.

Părinții copilului abuzat nu au fost lăsați să participe, iar întâlnirea la care ar fi trebuit găsite soluții s-a transformat într-un monolog al directoarei, care este profesoară de matematică.

„Am plecat să ies prin spate, pentru că asta s-a spus. Directoarea a fugit și se ascunde. Nu domne, am și ore. După cum am fost luată, nu cred că trebuia să dau o explicație și în momentul în care eu am ieșit din birou să știți că eu am niște șefi” - a spus directoarea la ședința cu părinții, potrivit sursei citate.

Ads