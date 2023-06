Noapte albă pentru înscrierea copiilor la ”Grădinița de vară”: ”Dosarul on-line se depune la secretariat” VIDEO/FOTO

Sute de părinți au stat o noapte întreagă în fața unităților de învățământ din Sectorul 3 al Capitalei pentru a-și înscrie copiii în programul ”Grădinița de vară”, organizat de primărie.

Pentru că cererile se depun la secretariat și voiau să fie siguri că prind locuri, părinții s-au organizat ad-hoc şi au făcut liste de prezenţă pe care le strigau din oră în oră.

”Așa arată digitalizarea în Sectorul 3”

Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) a postat mai multe imagini din fața unităților de învățământ unde s-au adunat părinții.

”Așa arată digitalizarea în Sectorul 3, dosarul on-line se depune la secretariat. Peste 140 de părinți (până la ora 01:00) s-au organizat ad-hoc și au făcut o listă de prezență pe care o strigă din oră în oră. Sunt hotărâți să-și petreacă noaptea în stradă sperând că vor reuși să-și înscrie copiii la grădinița de vară”, a scris viceprimarul, prezent la faţa locului.

El a cerut rezolvarea urgentă a problemei, acuzându-l pe primar că ”se plânge de lipsa cadrelor didactice, dar gașca lui de consilieri PSDNL votează împotriva măririlor de salarii pentru profesori, chiar și atunci când stă în puterea lor să le aloce fonduri”.

”Vorbim de părinți cu joburi, de părinți singuri și de oameni care ar fi trebuit în momentele acestea să stea cu copiii lor, nu să sprijine gardul școlii o zi și-o noapte înainte de începerea înscrierilor”, a mai scris viceprimarul.

Reacția primarului Robert Negoiță

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a dat vina pe unităţile de învăţământ care s-ar fi ocupat de organizare.

”Primăria Sectorului 3 asigură finanțarea acestui program pentru a veni în sprijinul părinților ce nu-și pot lua concediu atât cât durează vacanța de vară, așa cum am reușit să facem în fiecare an. Metodologia de înscriere s-a stabilit și se derulează prin unitățile de învățământ și Inspectoratul Școlar. Da, ne-am fi dorit să fi fost online, așa cum făceam când ne ocupam noi de creșe, însă decizia și organizarea sunt la unitățile de învățământ. Numărul de locuri a fost stabilit în baza estimărilor făcute de unități și de Inspectorat ca urmare a discuțiilor cu părinții. Evident că în funcție de cereri, avem în vedere posibilitatea de a crește numărul acestora, dacă se impune. Dar în acest moment, discutăm de aproape 1.500 de locuri pentru vară la antepreșcolar și preșcolar, deci există locuri la mai multe grădinițe și creșe. Eu înțeleg teama părinților, dar nu consider că au motive de îngrijorare, mai ales că în niciun an nu am avut probleme cu aceste programe de vară. Așadar, rămânem în contact ca și până acum și discutăm orice eventuală situație”, a scris pe pagina sa de Facebook Robert Negoiţă.

