Gabi Bartic, BRIO, după ce doar 66% din candidații la concursul pentru directori de școli au promovat: „Aceste rezultate au fost hârtia de turnesol pe care am pus-o sistemului educațional românesc”

Doar 66% din profesorii care au susținut proba scrisă la examenul pentru directori și directori adjuncți de școli au reușit să promoveze testul standardizat, în care au avut de răspuns unor întrebări legate de inteligență și literație. „Cei care conduc școlile trebuie să fie persoane cu abilități manageriale dezvoltate. Un profesor e și comunicator, și persoană care trebuie să evalueze situații și să decidă, e și un om care trebuie să se facă înțeleas și să înțeleagă”, a explicat Gabi Bartic, CEO BRIO Teste Educaționale într-un interviu acordat Ziare.com.

Ziare.com: Cât de important este ca profesorii să primească în cadrul examinărilor întrebări legate de inteligență și literație?

Gabi Bartic: Cred că întrebarea nu are decât un răspuns posibil: toți oamenii care au ca scop educația copiilor noștri trebuie să aibă o inteligență peste medie și să nu fie analfabeți funcțional. Dacă testele sunt pentru directorii școlilor, aceste două capitole sunt și mai importante. Nu cred că e cazul să avem o dezbatere națională legată de un adevăr simplu: cei care conduc școlile trebuie să fie persoane cu abilități manageriale dezvoltate, iar acest set de abilități nu are cum să excludă inteligența și capacitatea de a înțelege un text și de a interacționa cu conținutul acestuia.

Testul primit de candidați a fost unul standardizat. În ce măsură ajută aplicarea unor asemenea teste la depolitizarea conducerii școlilor?

Nu cred că depolitizarea școlilor a fost scopul acestor teste, ci în fine, accesul la funcțiile de conducere a unor persoane care au, pe lângă dosarele necesare (încă), și competențe manageriale. Testul a fost într-adevăr unul standardizat și a avut mai multe capitole. Discuția publică și indignarea au fost exclusiv în jurul capitolului de test de inteligență și de literație, dar au existat și alte întrebări care testau cunoașterea legislației specifice, a bibliografiei de concurs etc.

Ce mi se pare absolut ciudat e că au existat persoane care au susținut testele (deci se pregăteau să conducă niște unități de învățământ) și care nu au recunoscut patternul testelor PISA în acele prime două capitole. Întrebarea mea e ce director de școală a luat câteva teste PISA, despre care tot vorbim de ceva vreme, și a spus: hai să văd și eu cum arată și dacă aș lua testul. Inutil să spun că sigur nu au elaborat o strategie la nivelul școlii pentru ca valul PISA următor să fie mai puțin dezastruos. Pentru că altfel nu existau discuții publice de tipul „au fost subiecte de admitere la Matematică”. Să fim serioși, nu e cazul, au fost doar subiecte de logică.

Care sunt beneficiile unei asemenea testări standardizate aplicată profesorilor care doresc să fie directori? Elimină subiectivismul?

Evident, primul avantaj e că avem aceeași unitate de măsură pentru toți participanții la concurs. NU putem avea situația în care un candidat scrie mai mult și place mai mult comisiei care-i citește lucrarea și altul mai puțin, avem aceleași întrebări și aceeași grilă pentru toți. Am văzut discuții că au fost prea simple. Da, e drept, și mie mi s-au părut simple, dar din nefericire și cu subiecte simple, tot am avut mai bine de 30% dintre candidați care nu au luat peste 70 de puncte. Așa că nu acolo cred că trebuie să ne concentrăm, ci la baza de selecție a directorilor.

Aceste rezultate au fost, cred, hârtia de turnesol pe care am pus-o sistemului educațional românesc – pe partea legată de profesori. Pentru elevi, de bine, de rău, avem de unde să ne vină revelații similare măcar o dată pe an, având rezultatele evaluărilor naționale (Evaluare și BAC), dacă nu cumva e și an cu PISA sau TIMSS. Pentru calitatea corpului profesoral însă eram cumva într-o acceptare tacită a unor credințe: profesorii sunt, săracii, prost plătiți, n-au cu ce lucra, școlile sunt praf. Ei, bine, acum avem o evaluare a celor ce vor să conducă aceste colective și aflăm că aproximativ o treime nu trec un examen care ne provocase deja revolta că ar fi prea simplu. Să fie acesta un prim pas în evaluarea întregului corp profesoral, poate vom avea mai multe asemenea revelații.

Care sunt șansele ca profesorii care obțin rezultate slabe la asemenea teste să poată pregăti elevii la un nivel înalt?

Întrebarea e extrem de grea. În fine, nu întrebarea, ci răspunsul ei. Tehnic, prin acele teste nu s-au testat cunoștințele profesorului care a dat examenul în domeniul lui de activitate: mai exact, nu s-au testat competențe la materia predată (Chimie, Istorie, Fizică și așa mai departe). Dar un profesor nu e doar știință. Un profesor e și comunicator, și persoană care trebuie să evalueze situații și să decidă, e și un om care trebuie să se facă înțeleas și să înțeleagă. Și aici, dacă ne uităm la rolul și rostul acelor două capitole, vedem că au tot sensul din lume: niciunul dintre noi nu vrea roboți care recită lecția în fața copiilor și verifică aceeași abilitate de a reproduce fidel lecția a copiilor, ci persoane cu abilități intelectuale și relaționale dezvoltate.

Se suprapun rezultatele slabe ale profesorilor peste cele ale elevilor? Care este corelația între acestea?

Probabil că da. NU avem însă date, afară de acest prim eșantion de profesori testați standardizat, care să confirme sau să infirme această suprapunere. Voi spune doar ceva de domeniul evidenței: nu există școli (școli întregi mă refer, nu individualități excepționale) cu rezultate foarte bune care nu au profesori foarte buni. NU e posibil acest lucru.

Cum vedeți faptul că doar 63% din profesorii care au susținut examenul pentru director de școală au reușit să promoveze examenul? Ce înseamnă asta pentru sistemul nostru de educație?

E trist. Dar noi doar intuiam că de această parte a școlii, cea ce se referă la profesori, e așa. Acum avem și o primă măsurare. Poate e cazul să tot măsurăm de sus în jos până vom avea o imagine de ansamblu. Așa, și doar așa, vom ști ce e de făcut: nu doar banii, nu doar salariile sunt problema. Și vom ști unde trebuie intervenit: la cursuri de pregătire, la abilități de comunicare, la abilități de relaționare, la competențe digitale și așa mai departe. Este evident însă că e mult de lucru. Și că nu poți repara un dezastru a cărui dimensiune nu o știi.

Cum comentați dezamăgirea ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, legată de procentul candidaților care au promovat testul?

Aici pot fi empatică: împărtășesc dezamăgirea domnului ministru. Nu și surpriza, dacă ea a existat. Ca om care a funcționat mai bine de 25 de ani în mediul privat în zone profund competitive, spun cu întreaga responsabilitate, un sistem cu manageri buni nu poate performa prost. Iar un sistem care performează prost nu poate avea manageri spectaculoși. Probabil de aici vine o doză suplimentară de empatie: e ca mantra pe care o tot repetăm noi oriunde: atât s-a putut. Dar sigur se poate mai mult, și aici aș sugera să ne aplecăm către strategiile ca această problemă să nu mai fie una sistemică.

