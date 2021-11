De ce este periculos să înceapă școala fizic și cum am putea să avem cursuri față în față fără riscuri. ”Brusc, acum în pandemie, începe să ne pese de educație” GRAFIC

După două săptămâni de vacanță, școala va începe luni, 8 noiembrie. Încă nu s-a dat un verdict clar în ceea ce privește modul în care se vor ține cursurile, însă ministrul Educației pledează pentru prezența fizică.

Specialiștii în sănătate publică nu prea sunt de acord cu această variantă și aduc argumente solide privind răspândirea virusului. Unii părinți sunt de acord ca elevii să meargă fizic la școală.

Însă vor acest lucru fie că nu au cu cine îl lăsa acasă, mai ales pe cei mici, fie pentru că celor care vor avea examene în acest an școlar le va fi greu să recupereze materia pierdută.

Octavian Jurma: Școlile se redeschid sub o incidență ridicată iar probabilitatea să avem noi infecții este foarte mare

Cercetătorul Octavian Jurma spune că cel mai probabil România va avea o rată de infectare de peste 6 la mie în ziua în care se redeschid școlile. Astfel probabilitatea să apară din nou focare în școli este ridicată.

”Luni, 8 noiembrie, România va avea o incidență în jur de 8-8,25 la mie. În ultima perioadă am văzut că rata de infectare scade cu aproximativ un punct săptămânal. În ultima săptămână din noiembrie incidența națională va scădea sub 6 la mie. Astfel că școlile se vor deschide sub incidență foarte ridicată”, a precizat Octavian Jurma.

Specialistul mai spune că abia acum, în plină pandemie, autorităților pare să le pese de educație și de copii.

”Părerea mea personală este că avem un haos complet și cred că este vorba despre o decizie arbitrară a Ministerului Educației care pare să fie luată în pofida tuturor recomandărilor medicale, a contestat ordine de sănătate publică, pare să ducă un război total împotriva medicilor.

Se crede că dacă trimitem copii la școală probabil că vom avea o educație stelară, testele PISA vor trece prin tavan, nu știu de ce este încrâncenarea aceasta de a trimite copiii la școală. Brusc, acum, în plină pandemie începe să ne pese de educație.

Până acum am ignorat-o total. Eu am copii la școală și chiar nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Nici profesorii nu sunt prea fericiți pentru că nici ei nu vor să se infecteze”.

Două probleme majore la deschiderea școlilor

”Prima este incidența. Și avem o situație simplă. La o rată de infectare de peste 6 la mie, probabilitatea să ai un caz infectat într-o comunitate de 35 de oameni este de 100% în următoarele două săptămâni. Aceasta este o medie, evident. Dar dacă ne uităm la dezastrul din școlile din România, după ce am depășit 6 la mie, s-a văzut foarte clar că acest calcul simplu este valabil. La peste 10 la mie, toate se dublează și atunci probabilitatea ca cineva să fie infectat 100% ajunge la o săptămână”, a explicat Jurma.

Specialistul mai precizează că am avut spitalele pline cu minori. ”În secție ATI sunt în medie 40 de copii. Acum, după ce s-a trecut în vacanța aceasta forțată, cifrele au început să scadă”.

”Iar vacanța aceasta pare să fie fost făcută împotriva părinților, în primul rând și în al doilea rând împotriva epidemiologilor pentru că că una era să ții copilul în fața tabletei sau laptopului, chiar dacă este mai greu și alta este să îi lași liber să umble prin locuri aglomerate, prin mall-uri.

Dacă era totul închis și școlile se închideau ultimele era altă poveste pentru că nu aveau unde să meargă”, a explicat Jurma.

”Nu a fost OK să se forțeze vacanța”

Cercetătorul este de părere că ”nu a fost ok să se forțeze vacanța pentru că foarte mulți părinți nu și-au făcut planuri. Astfel că și-au luat copiii și i-au dus la bunici, unde puteau să-i îmbolnăvească”.

”Vacanța aceasta pare să fi fost gândită ca o pedeapsă mai mult decât ca o soluție.

Acum putem avea o prezență fizică în clase la o incidență mare care poate cupla niște ”bule” care s-au format în perioada aceasta, pentru că măsurile sunt foarte superficiale.

Gradul de mobilitate a scăzut voluntar imediat după anunțul președintelui. Lumea s-a speriat și a crescut astfel gradul de conformare cu regulile însă nu știm exact dacă nu cumva mobilitatea a început din nou să crească în România”.

”Închiderea școlilor reduce mobilitatea urbană”

”Un lucru este sigur. Închiderea școlilor reduce foarte mult mobilitatea urbană. Reduce acest du-te-vino, copii cu bunici prin mijloacele de transport în comun. Pentru că noi nu avem școli de proximitate. Aceasta este principala problemă. Noi nu putem trimite copiii mici singuri până la școală”.

El mai precizează că sunt sunt familii care sunt conectate doar în clasă. Și unele sunt în izolare, probabil părinții lucrează de acasă, iar singurul mod în care ajunge acolo virusul este prin intermediul copiilor.

”Eu nu pot să controlez dacă și ceilalți sunt responsabili, dacă sunt vaccinați sau respectă regulile. Iar dacă copilul se infectează și duce virusul acasă, riscă să își ucidă bunica operată de cancer sau părintele cu obezitate să facă o formă gravă. Avem sute de orfani după acest val, poate chiar mii”, a explicat specialistul.

Graficul infectărilor de la școală-acasă-birou

Un alt aspect este, în opinia lui Jurma ”că școala poate să infecteze părinții care merg și infectează mai departe la lucru. Părintele își infectează un coleg de serviciu care la rândul său își infectează copilul, iar acestea merge la școală și își infectează clasa și așa mai departe. Și atunci se închide o altă buclă. Din clasa 1 în biroul 1, din biroul 1, în clasa 2, din clasa 2 în celelalte birouri și așa mai departe”. (Figură)

Sursa: Octavian Jurma

”Se creează o rețea foarte eficientă de răspândire a virusului dacă școala nu funcționează ca filtru”, a mai explicat specialistul.

Ce ar fi trebuit să facem pentru ca școlile să se deschidă fizic fără riscuri

Totul ar fi trebuit să se întâmple înainte de deschidere.

1. ”În primul rând, școlile ar fi trebuit să facă nenumărate ședințe cu părinții să le explice să se vaccineze. O măsură foarte eficientă ar fi să nu se permită deschiderea școlilor fizic decât în funcție de gradul de vaccinare.

Nu discutăm doar de părinți vorbim de gradul de vaccinare din zonă. Nu te-ai vaccinat, nu se deschid școlile pentru că acei copii interacționează în comunitate. De exemplu, poți să spui că școala se deschide într-o anumită localitate doar dacă incidența este sub 3 la mie și gradul de vaccinare de 60%, chiar dacă lumea este nemulțumită”, a mai explicat Jurma.

Medicul a mai punctat că ”una este să fii nemulțumit și știind că este o măsură justă îți trece nemulțumirea și alta este să fii nemulțumit de o decizie nejusta care nu face altceva decât să își alimenteze nemulțumirea. Este ca și cum am primi o amendă de circulație. Normal că ești nemulțumit dar înțelegi că ai primit pentru că ai mers cu 200 la oră prin localitate”.

2. ”Apoi, ar trebui închis totul în jurul școlilor. Pentru motivul ca minorii să nu ajungă în tot soiul de localuri în care oricum este nejustificată prezența lor și să se deplaseze doar între școală și casa lor”, a mai arătat Octavian Jurma.

3. ”Părinții ar trebui instruiți ca în această perioadă să evite alte contacte sociale decât cele esențiale”.

4. ”Triajul epidemiologic este absolut esențial. Începând de la cel ”ochiometric” iar la orice simptom de răceală, copilul trebuie imediat izolat și testat. Ar trebui să existe și niște ambulanțe școlare. Nu este în regulă să suni după ambulanță și să vină după nu știu cât timp să testeze, dacă acestea nu se pot face în școală”.

5. ”Testul de screening ar trebui să se facă și dacă este asimptomatic. O dată marți - miercuri, pentru că dacă s-a infectat în weekend este posibil să nu iasă la test luni, și o dată vineri, până să plece în weekend pentru ca nu cumva să plece infectat în vizită la cineva”.

6. ”Măsurile clasice, aerisire, măști, distanțare, spălat pe mâini”.

”Educație epidemiologică până când copiii vor ști mai bine decât Cherecheș ce au de făcut”

7. ”Ar trebui ca la școală să fie săptămânal o oră de educație epidemiologică până când copiii noștri vor ști mai bine decât Cherecheș (Răzvan Cherecheș- profesor de politici de sănătate publică la universitatea Babeș Bolyai din Cluj n. r) ce au de făcut. Nu este niciun motiv ca cei mici să nu fie ”beton” în epidemiologie. Sunt isteți, le place și ei îi pot influența pe părinți”.

Răzvan Cherecheș: ”În condițiile actuale (transmitere masivă intra-comunitară), școala ar trebui să continue online de luni”

Și profesorul de politici publice Răzvan Cherecheș a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook de ce ar trebui ca școala să nu înceapă cu prezență fizică de luni.

El a dat exemplu metodele folosite în unele zone din SUA unde școala față în față a fost organizată cu rate mici de transmitere.

”Săptămâna viitoare începe școala + ratele de vaccinare sunt mici în rândul copiilor

utilizând metode de protecție suprapuse, în unele zone din SUA școala față în față a fost organizată cu rată mică de transmitere:

1) măști

2) igiena mâinilor (cu apă și săpun/dezinfectant)

3) distanțare (2 metri)

4) ventilație corespunzătoare sau activități în aer liber

5) testare săptămânală a copiilor și personalului școlar

6) evaluare zilnică a simptomelor

7) dezinfecția suprafețelor (acum știm că transmiterea de pe suprafețe este foarte puțin probabilă - această măsură poate fi sărită)

Studiul este din perioada pre-vaccinare (adevărat, și pre-delta)

În condițiile actuale (transmitere masivă intra-comunitară), școala ar trebui să continue online de luni (Ministerul Educației nu a asigurat testarea și ventilația)

În zonele în care de luni 8 noiembrie va începe școala față în față vom vedea creșteri semnificative în 2-3 săptămâni, din nefericire”, a explicat specialistul.

Sorin Câmpeanu: Vom anunța vineri cum se vor desfășura cursurile

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat luni, 1 noiembrie, că şcoala va începe în 8 noiembrie, dar abia vineri se va anunţa în ce mod se vor susţine cursurile, în urma consultărilor cu autoritățile sanitare. Totodată, el a anunţat că s-a luat decizia de a se reduce numărul de teze susţinute de elevi.

„Este firesc pentru orice părinte, elev, profesor, să ştie un minim, să aibă un minim de predictibilitate. Am precizat deja punctul de vedere al Ministerului Educaţiei. Două săptămâni de vacanţă era minim acceptat. Două săptămâni de vacanţă a fost maximum care poate fi recuperat. Pe 8 noiembrie, şcoala va începe. Există un document în care s-au prezentat măsuri propuse spre aprobare. Ministrul Educaţiei va rămâne consecvent principiului ca şcolile să continue în format fizic. Nu voi abdica de la acest principiu. Vom avea consultări cu autorităţile sanitare şi vineri vom anunţa cum se vor deschide şcolile”, a afirmat, luni, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, nu vom ajunge în situaţia ca, dacă în jumătate de ţară avem o situaţie cu puţine cazuri, să nu poată funcţiona cu prezenţă fizică aceste şcoli.

De asemenea, s-a decis reducerea numărului de teze pe care elevii le vor susține în acest an „La clasa a opta, în loc de 3 teze, 2 teze. Cu prezenţă fizică. Tezele se vor putea susţine începând cu data de 6 decembrie. Pentru cei care nu vor putea să susţină tezele cu prezenţă fizică, le vor putea susţine ulterior, la revenire, chiar dacă acest lucru se va întâmpla în semestrul al doilea”, a mai arătat Cîmpeanu.

Ministrul a mai promis, de asemenea, că vor fi disponibile testele pe bază de salivă începând cu săptămâna viitoare în toate școlile din România.

Ads