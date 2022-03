Scoala nautica - luxul accesibil si necesar pentru vacante de vis!

Sa navighezi pe mare, vantul sa-ti mangaie parul si soarele sa te rasfete cu raze calde si imbietoare, in cantec de pescarusi si acrobatii de delfini! Nu, nu este utopie, ci poate fi chiar realitatea de care sa te bucuri in larg, departe de zgomotul sufocant al orasului.

Scoala nautica Setsail iti ofera sansa de a transforma visul in realitate si posibilitatea de a trece la carma visurilor tale. In cadrul scolii de yachting vei avea oportunitatea nu doar de a-ti lua permisul de barca, ci de a patrunde intr-o comunitate de oameni speciali, care-ti vor deveni pe loc prieteni pe viata. Vei reusi sa devii skipper in 3 pasi simpli si sa pleci la drum, pe mare, la bordul unei ambarcatiuni sub comanda ta. Intimitatea, prietenia si relaxarea vor fi valorile ce iti vor defini experienta pe mare.

Alege sa urmezi cursurile oferite de scoala nautica SetSail si vei avea oportunitatea sa testezi toate iahturile disponibile in flota, astfel incat sa te bucuri de fiecare lectie la cel mai inalt nivel. In cadrul scolii, vei beneficia de suport si ghidaj teoretic si practic din partea unor navigatori cu experienta atat pe ambarcatiuni cu vele si motor de agrement, cat si pe nave mari, comerciale.

Scoala nautica SetSail iti ofera oportunitatea de a gusta din experienta de navigator, prin intermediul diferitelor tipuri de expeditii organizate impreuna cu instructorii si al programelor de continuitate pentru absolventi. Astfel, chiar daca ti-ai obtinut sau nu permisul de barca, te poti inscrie si poti participa la diversele tipuri de expeditii scoala, precum:

Expeditia scoala Cyclades– reprezinta primul pas pentru acomodarea cu navigatia de charter. Aceasta expeditie este organizata primavara si toamna, la inceputul si sfarsitul sezonului in insulele grecesti Cyclades si Saronice;

Catamaran training – in cadrul acestei expeditii, vei invata si vei deprinde manevrarea catamaranului in porturi aglomerate sau in larg, pe vant slab sau tare. In cadrul acestei expeditii, vei avea ocazia de a exersa intensiv ancorarile si legaturile la mal din toate directiile. Aceasta expeditie te va ajuta sa oferi vacantelor in familie o alta perspectiva si o aroma de libertate si intimitate nemaintalnite pana acum. Dincolo de fascinatia marii, ori de cate ori vei ancora intr-un port, vei fi surprins cu cata familiaritate si prietenie veti fi primiti, tu si cei care te insotesc, de catre ceilalti navigatori. Vei avea ocazia nu doar sa explorezi marea si lumea, ci si noi dimensiuni ale prieteniei si camaraderiei. Scoala nautica iti deschide orizonturile spatiale si emotionale;

Expeditie cu flota – acest tip de expeditie este destinata skipperilor care doresc sa exploreze zone noi de navigatie impreuna cu echipaj propriu (familie/ prieteni) in siguranta, in cadrul unei flote dirijata de un instructor experimentat SetSail, in compania altor barci prietene.

Cu toate ca sailing-ul este privit ca o activitate de lux, ea devine acum accesibila si pentru tine. Consulta oferta disponibila si alege cursurile care se potrivesc cel mai bine dorintelor tale. Luxul devine accesibil, insa nu-si pierde din spectaculozitate si vibratia speciala pe care ti-o lasa timp indelungat.

Scoala nautica SetSail este sansa de a te bucura de cea mai inedita si autentica experienta de care ai putea avea parte vreodata. Lasa prejudecatile si sufla vant in pupe visurilor tale! Nicicand libertatea si natura nu ti-au fost mai aproape! Ia-ti permisul de barca si bucura-te de ape line, asfintit de soare si cantec de pescarusi, alaturi de familie. Voi si marea! Atat!

