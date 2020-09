Absolventii Laude-Reut, pod al prieteniei romano-israeliene

Generatia 2020, cea de a 11-a din existenta liceului Laude-Reut, a adaugat panopliei media 10 la bacalaureat si 22 de note de 10 la probele acestui examen, ceea ce situeaza institutia noastra printre primele in Bucuresti, cu media 9,50.In aer liber si in conditii de distantare fizica , cea mai inalta distinctie acordata la finalul liceului nostru elevilor care obtin minimum media 9,50 la bacalaureat, o adevarata carte de vizita a pregatirii si seriozitatii lor pe noul drum pe care au pornit, la universitati de top din Europa, Statele Unite ale Americii si Israel.Ceremonia emotionanta s-a dorit a fi si una de absolvire, nu doar de premiere si ramas bun, intrucat aceasta generatie, atat de incercata de pandemie, nu a beneficiat de banchetul de final al clasei a XII-a. Gandurile lor, impartasite restransei audiente din spatele mastilor pe care suntem nevoiti a le purta, au surprins atat gratitudinea fata de profesori , cat si provocarile marcante ale acestui an.Alaturi de diriginti si colegii lor mai tineri, legati simbolic cu panglici in culorile Laude-Reut, dar si cu mii de fire nevazute ale colegialitatii, am creat un pod al prieteniei, precum excelent a punctat E.S. Ambasadorul Saranga, si le-am urat drum lin in viata, reamintindu-le ca ii asteptam mereu acasa, in marea familie Laude-Reut ai carei membri raman pentru totdeauna. In cinstea lor, baloane alb-albastre si-au luat zborul in vazduh, purtand visurile lor inalte pe care suntem convinsi ca le vor implini cu mare determinare.Sanatate si succes tuturor!