Calendarul Evaluarii Nationale 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial. Pe 22 iunie incep probele scrise

Acesta este cuprins in ordinul MEC privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale in anul scolar 2020 - 2021.Potrivit ordinului, in perioada 7 - 11 iunie 2021 are loc inscrierea la examen.De pe 22 iunie 2021 incep probele scrise, rezultatele finale urmand a se face publice pe 4 iulie 2021.* 22 iunie 2021 - proba de Limba si literatura romana* 24 iunie 2021 - proba la Matematica* 25 iunie 2021 - proba de Limba si literatura materna* 29 iunie 2021 (pana la ora 14,00) - afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor* 29 iunie 2021 (orele 16,00 - 19,00) - 30 iunie 2021 (orele 8,00 - 12,00) - depunerea contestatiilor* 30 iunie - 4 iulie 2021 - solutionarea contestatiilor* 4 iulie 2021 - afisarea rezultatelor finalePotrivit ordinului, cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care au rude in examen nu au acces in unitatile de invatamant - centre de examene / evaluare/ contestatii pe perioada desfasurarii examenului.Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul celor care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de comisiile judetene/ Comisia municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale prin tragere la sorti. Aceasta se efectueaza in sedinta publica, care poate fi organizata si in sistem de videoconferinta.Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in sala de examen cu bagaje, telefoane sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, dar si cu reviste, ziare, carti.In ceea ce priveste candidatii, li se interzice sa aiba in salile de examen asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare sau altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati orice fel de lucrari: manuale , carti, dictionare, culegeri, memoratoare, formulare, notite, insemnari, rezumate ciorne sau lucrari ale altor candidati, care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Sunt interzise, de asemenea, telefoanele mobile, castile audio sau orice mijloc electronic de calcul sau comunicare, care permite conectarea la internet/ retelele de socializare.Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 pe lucrare.In ordin se mai arata ca, in cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de un punct, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, se numeste o noua comisie de contestatii formata din doi profesori cu experienta. Reevaluarea se face dupa o noua secretizare a lucrarilor, iar nota data de cea de a doua comisie de contestatii este cea finala.Ca si anul acesta, comunicarea rezultatelor obtinute la examen se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatului si care vor fi distribuite elevilor, sub semnatura, la prima proba sustinuta de acestia.