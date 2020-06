Peste 170.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine Evaluarea Nationala. Examenul incepe luni, 15 iunie

Ziare.

Examenul va incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfasoara proba la Matematica. 10.294 de absolventi ai clasei a VIII-a ar urma sa sustina joi,18 iunie, proba la Limba si literatura materna. Probele pentru examenele nationale incep la ora 9:00 si se vor desfasura in 4.337 de centre de examen.Primele rezultate vor fi comunicate in 22 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen).Contestatiile pot fi depuse in 22 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 23 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00), inclusiv prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi afisate in 27 iunie. Timpul pentru elaborarea unei lucrari scrise este de doua ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.Candidatii trebuie sa aiba la ei un act de identitate si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor si instrumente de desen la proba de Matematica.Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale in vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba scrisa/probele scrise, dupa finalizarea ultimei probe prevazute in Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale.Potrivit MEC, este interzisa introducerea in salile de examen a ghiozdanelor, rucsacuri, sacose, posete, a oricaror lucrari/materiale: manuale , dictionare, notite, insemnari, mijloace electronice de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete)."Elevii aflati in izolare/confirmati pozitiv cu noul coronavirus vor sustine probele conform unei proceduri speciale, in perioada 22 iunie - 4 iulie. La aceasta etapa vor participa doar absolventii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantina, au afectiuni cronice care pot creste receptivitatea sau severitatea afectiunii in contextul pandemiei, sunt spitalizati/internati, in prima etapa a examenelor nationale, pentru diverse afectiuni", arata MEC.In zilele probelor, la intrarea in centrul de examen/unitatea de invatamant , cadrele medicale vor face triajul epidemiologic al elevilor. Astfel, se va masura temperatura cu termometrul noncontact, temperatura ce nu trebuie sa depaseasca 37.3 ̊C. In cazul in care temperatura inregistrata depaseste maximul admis, se repeta masurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute. Masurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbra si se vor observa clinic simptomele respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata)."Reamintim faptul cafiecare centru de examen va dispune de echipamente si materiale de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini, etc). De asemenea:- se realizeaza curatenia si dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clantei usii, manerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide;- intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, catre salile de examen si alte incaperi, vor fi semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat;- se asigura existenta, in regim permanent, de sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate ori de cate ori este necesar;- In salile de clasa examenele se vor desfasura prin stabilirea locurilor astfel incat sa existe o distanta intre candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 m unul fata de celalalt", afirma reprezentantii MEC.Ministerul Educatiei pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 15-18 iunie, intre orele 8:00 - 16:00, iar in 19 iunie intre orele 8:00 -14:00.Media generala obtinuta in cadrul Evaluarii Nationale are o pondere de 80% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.