UMF Iasi a primit acreditarea WFME, care presupune recunoastere internationala mai ampla pentru absolventi

Decizia vine in urma vizitei de acreditare a Comisiei Independent Agency for Accreditation and Rating - IAAR, abilitata WFME, desfasurata in perioada 4 - 7 noiembrie, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES."Craciunul a venit anul acesta cu o veste minunata: Universitatea de Medicina si Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iasi a primit acreditarea World Federation of Medical Education. Cred ca suntem singura universitate de medicina romaneasca care a reusit sa obtina acreditare institutionala internationala (pentru toate programele de studiu) conform standardelor WFME. Este un demers important atat pentru imaginea Universitatii, cat si pentru recunoasterea mondiala a diplomelor studentilor nostri, in principal, recunoasterea diplomelor in Israel (tara din care provin aproximativ 500 de studenti ) si in Statele Unite ale Americii. Evaluarea a fost foarte riguroasa, standardele impuse sunt de un nivel ridicat si organizarea vizitei externe de acreditare, cu un program foarte dens, a constituit o adevarata provocare pentru noi. Este meritul intregii comunitati a Universitatii noastre si as vrea sa le multumesc pentru mobilizarea si efortul colectiv care au adus reusita in acest demers!", a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iasi.La Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, in prezent, exista peste 500 de studenti din Israel inmatriculati la studii de licenta , aproximativ 20% din intregul numar de studenti straini, cu un nivel de pregatire foarte bun si care fac fata tuturor cerintelor impuse de universitate. Mai mult, taxele de scolarizare platite de acestia reprezinta o resursa importanta de finantare, prezenta acestora in marile centre universitare devenind un atu si pentru economia locala, mai arata sursa citata.Acreditarea WFME este certificarea adecvarii programelor de educatie medicala si a competentei scolilor medicale in furnizarea de educatie medicala, precizeaza sursa citata.