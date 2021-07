Cea mai mare concurență din țară la Universitatea de Medicină "Gr. T. Popa" din Iași. Numărul candidaților înscriși

Cei 2.266 de absolvenţi de liceu candidează pe cele 791 locuri bugetate scoase la concurs pentru anul universitar 2021-2022. Examenul, tip grilă, a început la ora 10.00 şi se va încheia la 13.00.Pentru buna desfăşurare a examenului au fost amenajate 86 de săli , multe dintre acestea la Universitatea Tehnică "Gh Asachi" şi Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii "Ioan Ionescu de la Brad"."Ca şi anul trecut, suntem în faţa unei noi provocări legate de această situaţie de pandemie, dar, având exerciţiul anului trecut, ne vom descurca şi în acest an. Avem un număr mare de cadre didactice care sunt implicate în procesul de admitere. Sunt peste 600 de cadre didactice şi personal auxiliar. La fel, am apelat la celelalte universităţi din Iaşi pentru a avea un total de 86 de săli şi de amfiteatre, în condiţiile în care suntem nevoiţi să respectăm condiţiile de distanţare socială şi condiţiile impuse de actuala pandemie. Să sperăm că totul va decurge bine, suntem pregătiţi pentru orice situaţie, candidaţii au intrat în săli, urmează să li se distribuie plicurile cu subiecte", a declarat rectorul Viorel Scripcariu.Deşi numărul absolvenţilor de liceu a scăzut, concurenţa la UMF "Gr. T. Popa" este cea mai mare din ţară."Deşi faţă de anul precedent numărul celor care s-au înscris la examenul de Bacalaureat a fost cu 22.000 mai mic, cifra de concurenţă şi de înscriere la UMF a suferit minime diminuări. Faţă de o concurenţă pe loc bugetat la Facultatea de Medicină de anul trecut de 4,22 candidaţi, anul acesta avem 3,87. Facultatea noastră de Medicină are cea mai mare concurenţă din ţară, din datele pe care le cunoaştem noi în momentul de faţă. Avem, de asemenea, concurenţă importantă la Medicină Dentară - 3,83 candidaţi pe loc. Mă refer strict la locurile bugetate. De asemenea, la Bioinginerie stăm bine. La Farmacie stăm un pic mai prost, dar cifrele sunt similare la nivel naţional, pentru că există la nivel naţional un trend descrescător privind interesul pentru Facultatea de Farmacie. Noi ne-am pregătit şi pentru această situaţie", a precizat rectorul UMF Iaşi.Cel mai probabil, în toamnă, va fi organizat un nou concurs de admitere pentru locurile rămase neocupate, dar şi pentru Colegiul de Cosmetologie."Probabil că din toamnă vom organiza un nou concurs de admitere pentru o specializare nouă, cea de Cosmetologie. Am obţinut avizele necesare în urmă cu două săptămâni, aşa că a fost imposibil să mai organizăm admitere în această sesiune pentru această specializare", a explicat Scripcaru.