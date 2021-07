SNSPA, cea mai mare concurenţă din ultimii 15 ani la admitere. A crescut numărul tinerilor din Republica Moldova şi al celor din diaspora

Potrivit unui comunicat al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, au fost scoase la concurs 800 de locuri fără taxă la cele 10 programe de studii universitare de licenţă şi au fost înregistrate aproximativ 5.340 de candidaturi depuse de absolvenţii cu diplomă de Bacalaureat, înscrişi online în platforma de admitere a instituţiei.Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie , a precizat că la admiterea din această vară , instituţia de învăţământ superior a înregistrat cel mai mare număr de candidaţi din ultimii ani."Concurenţa a crescut anul acesta, fiind în medie de şapte candidaţi pe un loc la buget, pe toată universitatea. Tineri din toată ţara ne-au arătat că îşi doresc să devină studenţi la SNSPA şi s-au arătat interesaţi de oportunităţile academice pe care consorţiul european CIVICA le oferă. SNSPA este locul în care absolvenţii de liceu, care au promovat Bacalaureatul cu rezultate bune, se pot pregăti, la standarde euro-atlantice, în domeniul ştiinţelor guvernării. Sunt extrem de bucuros că printre candidaţi se află tineri proveniţi din centrele de plasament, pentru care avem o politică instituţională specială şi le oferim burse pe tot parcursul anilor de studii", a afirmat Remus Pricopie, citat în comunicat.Acesta spune că a crescut şi numărul tinerilor din Republica Moldova şi al celor din diaspora care şi-au propus să studieze la SNSPA, dar şi al cetăţenilor străini.În perioada 20-25 iulie 2021, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis şi se va înmatricula conform calendarului anunţat de fiecare facultate în parte.Totodată, admiterea la cele 56 de programe de masterat ale SNSPA continuă."Înscrierile online se încheie vineri, 23 iulie 2021, iar rezultatele vor fi afişate marţi, 27 iulie 2021. Platforma de admitere oferă posibilitatea candidaţilor de a alege masterate din oferta educaţională a tuturor structurilor academice din SNSPA. Condiţiile de admitere sunt stabilite în funcţie de domeniul fiecărui masterat şi presupun evaluarea unei probe de concurs, realizată de candidat/ă conform condiţiilor specifice domeniului, afişate pe website-urile instituţiei", se spune în comunicat.Informaţiile legate de admiterea online la masteratele SNSPA pot fi consultate la adresa: https://snspa.ro/admiterea-la-masteratele-snspa-inscrie-te-online/.Conform comunicatului, din anul 2019, SNSPA este membră CIVICA - Universitatea Europeană de Ştiinţe Sociale, alianţă universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituţii de prestigiu în domeniul ştiinţelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor şi politicilor publice: Sciences Po (Franţa), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizaţie interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia) şi London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).